少年院を出てケーブルテレビ局に就職し、社会復帰を目指すある男性。以前もお伝えしましたが、その後意外な展開に。立ち直ることはできたのか？密着3年の取材です。

【写真を見る】少年院からケーブルテレビ局に “窃盗”を繰り返した過去…再出発とそれを支えるプロデューサーに新展開 ｢盗るな撮れ｣【密着3年】

愛知県稲沢市の国府宮はだか祭。ことし、熱気に包まれる参道の片隅で、黙々とごみ拾いを続けていた男性が…。

地元のケーブルテレビ局「稲沢CATV」で働く、一郎さん（仮名･20歳）。見た目はごく普通の若者ですが、一郎さんにはある事情が。

窃盗を繰り返し少年院に…被害弁償は750万円

（一郎さん 当時17歳・窃盗で少年院送致）

Q.何を盗んだ？

「ブランドショップの店で、夜間に店が閉まった頃に店の中に入って、モノを全部盗んでしまって」



愛知県の瀬戸少年院。当時17歳だった一郎さんは、この日就職の面接を受けていました。

一郎さんは窃盗を繰り返し、750万円もの被害弁償を背負っていたのです。



（一郎さん 当時17歳）

Q.お金が欲しかったのはなぜ？

「お金を持っていたら、たくさん遊べて友達からも良く思われる。“認められた感覚”が楽しくて」

更生めざし…少年院からケーブルテレビ局へ

面接していたのは、稲沢CATVのプロデューサー林りゅうたろうさんです。



（一郎さん 当時17歳）

「どうやったら人に楽しんでもらえるか工夫してくことが、自分は達成感を得られる部分ではあるので、人のために頑張って仕事ができる」



林さんはこの面接のあと、一郎さんの採用を決めました。



（稲沢CATV 林プロデューサー）

「誰かを喜ばせたい（から盗む）というやり方は良くない。喜ばせたい人たちがエンタメ業界にいるべきだと思う」

初めての取材は“空き巣”対策の防犯教室

テレビマンとして再出発を切った一郎さん。初めての取材は、警察が主催する「空き巣」対策の防犯教室でした。



（一郎さん）

「侵入盗についてどう感じた？」

（参加者）

「あんなに巧妙に何日もかけて狙っていると思うと怖いので、気を付けないとなと思いました」

林さんがこの取材につけたのは、かつての“自分の罪”に向き合わせる狙いも。ナレーションも自分で読み、最初の仕事をやり遂げました。



（林さん）

「自分で読んでどうだった？」

（一郎さん）

「より一層、相手に自分の思っていることが伝わると思ったので、それは良かった」

「職場は居場所」周囲に支えられ1人暮らしも

750万円の被害弁償のため、給料の大半を会社に管理してもらい、被害弁償をしながら働くことに。



（林さん）

「借金の話。月5万円が約束だから返していこう」



2024年のはだか祭では、局の一員としてスタジオに飾る写真撮影を任されていました。

18歳になって更生保護施設を出たあと、1人暮らしを始めた一郎さん。家具や家電のほとんどを揃えてくれたのは、林さんはじめ会社の先輩達です。



小さなケーブルテレビ局の一員として、周囲に支えられながら歩み始めた日々。



（一郎さん）

「（職場は）自分にとっての居場所ですかね。家みたいな」

“更生”に向け歩み始めた矢先の“再犯”

しかし、2024年9月に窃盗事件で逮捕。一郎さんは、高級時計を店舗から盗んだ疑いで逮捕され、再び少年院へ。約8か月、塀の中で過ごしました。

（一郎さん 2025年12月）

Q.なぜ、また窃盗を？

「仕事もどうでもよくなって辞めちゃって。今後の事もどうでもよくなったので、一気にお金を使うようになった」

Q.もう一回、林さんと働きたい？

「映像という仕事が僕は好きだったので、仕事がしたい気持ちはある」

遠回りして再びテレビマンに 再々出発は…

一郎さんの再犯に林さんは…



（林さん）

「今更やってしまったことは、とやかく言ってもしょうがない。すごいよな…3回行くやつはいないだろう少年院に。3回行って帰ってくる、サンドバッグだ」

（一郎さん ことし2月）

「迷惑をかけて、すみませんでした」



一郎さんは林さんの支えで、もう一度ケーブルテレビ局の外部スタッフとして働くことに。下働きからの「再々出発」です。



過ちを繰り返した現実。遠回りをしながらも、もう一度テレビマンとして歩こうとしています。