NPB(日本野球機構)は、26日に公示を発表。各球団の開幕一軍選手が登録され、ルーキーは全球団合計で16選手がメンバー入りとなりました。

今年はルーキーも開幕投手に抜てき。巨人のドラ1・竹丸和幸投手と、ロッテのドラ2・毛利海大投手がそれぞれ本拠地のマウンドにあがります。

12球団で最多となるルーキーの一軍入りとなったのは広島。平川蓮選手、齊藤汰直投手、勝田成選手、赤木晴哉投手の4選手が名を連ねました。

▽各球団の開幕1軍をつかんだルーキー

【巨人】

投手 21 竹丸和幸 ドラフト1位

投手 30 田和蓮 ドラフト2位

投手 36 山城京平 ドラフト3位

【阪神】

外野手 34 岡城快生 ドラフト3位

【DeNA】

なし

【広島】

外野手 51 平川蓮 ドラフト1位

投手 11 齊藤汰直 ドラフト2位

内野手 0 勝田成 ドラフト3位

投手 38 赤木晴哉 ドラフト5位

【ヤクルト】

なし

【中日】

投手 16 櫻井頼之介 ドラフト2位

投手 68 牧野憲伸 ドラフト育成1位

【ソフトバンク】

投手 13 稲川竜汰 ドラフト2位

投手 26 鈴木豪太 ドラフト3位

【日本ハム】

なし

【ロッテ】

投手 13 毛利海大 ドラフト2位

【楽天】

投手 45 九谷瑠 ドラフト6位

【オリックス】

なし

【西武】捕手 10 小島大河 ドラフト1位投手 20 岩城颯空 ドラフト2位