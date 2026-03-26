元SKE48フリーアナ、膝上ゴルフウェアで美脚スラリ「健康的」「一緒にラウンドを回りたくなる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が3月25日、自身のInstagramを更新。膝上ミニ丈のゴルフウェア姿を公開した。
【写真】25歳元SKEフリーアナ「健康的な美脚が眩しい」ミニスカゴルフウェア姿
後藤は「カメラでりなさんに撮っていただいた写真 楽しい撮影でした〜ただ、早くもっとあたたかくなれ」と言葉を添えて、ゴルフ場で行われた撮影のオフショットと思われる写真を複数枚公開。ミニ丈の白のセットアップタイプのゴルフウェアを身に着けた後藤が笑顔を見せており、スラリと伸びた美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「ゴルフウェア姿が爽やか」「健康的な美脚が眩しい」「笑顔が太陽のよう」「スタイル抜群だから着こなし完璧」「一緒にラウンドを回りたくなる可愛さ」などと反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元SKEフリーアナ「健康的な美脚が眩しい」ミニスカゴルフウェア姿
◆後藤楽々、ゴルフウェア姿で美脚輝く
後藤は「カメラでりなさんに撮っていただいた写真 楽しい撮影でした〜ただ、早くもっとあたたかくなれ」と言葉を添えて、ゴルフ場で行われた撮影のオフショットと思われる写真を複数枚公開。ミニ丈の白のセットアップタイプのゴルフウェアを身に着けた後藤が笑顔を見せており、スラリと伸びた美しい脚がのぞいている。
◆後藤楽々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ゴルフウェア姿が爽やか」「健康的な美脚が眩しい」「笑顔が太陽のよう」「スタイル抜群だから着こなし完璧」「一緒にラウンドを回りたくなる可愛さ」などと反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
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