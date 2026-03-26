【脳トレ】この絵文字が表す映画は？リメイクもされたポケモン映画！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、ピンク色のポケモンが登場します！

「🧬😾⚡🔥🌍」が表す映画は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「ミュウツーの逆襲」でした！

「ミュウツーの逆襲」は、1998年に公開されたポケモン映画。2019年には、フル3DCGでリメイクされています。

最強のポケモンをつくりたいという人間のエゴによって、この世に生み落とされた伝説のポケモン・ミュウツーが、自分を生み出した人間に対する憎悪の念を宿すことから物語が始まります。

ちなみに、この作品が劇場版ポケットモンスターの第1作目ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。