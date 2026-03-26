LOWRYS FARM×ガチャピン・ムック初コラボ♡大人も楽しめる全11型登場

大人気キャラクター「ガチャピン・ムック」とLOWRYS FARMが初コラボ♡2026年4月2日より、雑貨からウェアまで全11型のスペシャルアイテムが登場します。懐かしさと今っぽさをミックスしたデザインは、大人女子の心にも刺さるラインアップ。おうち時間からお出かけコーデまで楽しめる、注目のコラボをチェックしてみて♪

毎日使いたい可愛い雑貨アイテム

日常にさりげなく取り入れられる雑貨アイテムが豊富にラインアップ。ぬいキーホルダーは1,890円で、ガチャピン・ムック・ガー・ムーの4種類展開。

ポーチツキエコバッグは2,490円で、フェルトポーチにエコバッグが収納できる実用的なデザインです。

キンチャクポーチは1,490円、ミニミラーは880円とプチプラなのも嬉しいポイント。

さらにルームヘアバンド（1,490円）やヘアピンSET（1,100円）。

カラビナツキクリアポーチ（2,200円）など、おうち時間もお出かけも楽しくなるアイテムが揃います。

リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型

大人も着やすいTシャツコレクション

ウェアはキャラクターの魅力を活かしつつ、日常使いしやすいデザインに仕上げられているのが特徴です。

【ガーとムー】／Tシャツは4,400円で、ホワイトとブラックの2色展開、サイズはFREE。線画タッチで大人っぽく着こなせます。

【ガチャピン・ムック】／Tシャツも同価格・同カラーで、ヴィンテージ感のあるグラフィックが魅力。

さらにキッズ向けには【KIDS】ガチャピン・ムック／Tシャツと【KIDS】ガーとムー／Tシャツが各2,990円で登場し、サイズは110㎝・130㎝・150㎝展開。親子でリンクコーデも楽しめます♪

リンクコーデも叶う豊富なラインアップ

今回のコラボは、ユニセックスで楽しめるデザインが魅力。キャラクターの可愛らしさを残しつつ、LOWRYS FARMらしい“カワイイ”エッセンスでアップデートされています。

キッズから大人まで楽しめるため、家族やパートナーとお揃いコーデを楽しむのもおすすめ。バッグや小物に取り入れるだけでも、コーデのアクセントになります。

今しか手に入らない特別コラボ♡

「ガチャピン・ムックみんなともだちの日」に合わせて登場する今回のコラボは、特別感たっぷりの限定アイテム。普段のコーデに遊び心をプラスしてくれるデザインは、気分まで明るくしてくれそう♡

LOWRYS FARM一部店舗や公式WEBストアなどで販売されるので、気になるアイテムは早めにチェックしてみてくださいね♪