MBSテレビの田淵伸一総合編成局長は26日、大阪市内で開かれた会見に出席。2月に同局が報じたニュースで事実誤認があったことについて改めて謝罪した。

同局は2月13日に「参政党のイベント会場近くで抗議活動をしていた男性たちから暴行され、重傷を負ったとして、男性が警察に被害を訴えた」というニュースで、抗議活動をしていた団体を「しばき隊」と報じたが、同27日に公式サイトで、そのような事実はなかったとし謝罪、訂正。この日の昼のニュース報道で、書類送検された男性2人を大阪地検が不起訴としたことを伝えた上で改めて陳謝した。

この日は4月改編発表会見が開かれており、田淵氏は会見最後に自ら口を開き、この件について「本日の記者発表は、改編発表をさせていただく場として皆さんにお集まり頂いているため、この件に関するお問い合わせは別途、本社広報部までということでご理解いただきたい」と説明。そう断った上で「ただ、弊社の一社員、編成責任者として、結果的にこのような事に至ったこと、特に男性2人にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げる次第でございます。本当に申し訳なかったと思っております」と頭を下げた。広報部の責任者は「現在、詳細は調べているところ。公表できることはすべてしているが、新たにお知らせすることがあればお伝えしたい」とし、男性2人に対しては「真摯に対応したい」としている。

MBSの公式サイト発表によると、「被害届を出した男性はMBSの取材に対し、去年7月、大阪市内で行われた参政党のイベント会場の近くを党のイメージカラーと同じ「橙色」の柄の帽子をかぶって歩いていたところ、参政党への抗議活動を行っていた男性たちから支持者だと間違われて押し倒されるなどの暴行を受け、肋骨2本を折る重傷を負ったとしています」とし、「MBSはこのニュースを、「参政党の支持者と間違われた男性が『しばき隊』を名乗る男性たちから暴行を受け重傷を負いました」と報じました。これに対し、抗議活動をしていた男性側から現場で「『しばき隊』と名乗っていない、『しばき隊』というグループは存在しておらず、名乗るはずがない」と抗議を受けました」と明かした。

続けて「MBSでは、被害届を出した男性の認識や、抗議活動をしていた男性たちの1人が報道時にSNS上で「ニューしばき隊」と称していたことなどを確認したこと、また、捜査関係者への取材に基づいて「『しばき隊』を名乗る男性たち」と表現しました。しかし、抗議活動をしていた男性たちは現場で「しばき隊」と名乗っておらず、男性たちが現場で「しばき隊」と名乗ったと受け取れる誤った表現でした」と認め、「お詫びして訂正いたします」と謝罪していた。