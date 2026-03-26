「娘。鴨の母になる。」



【動画】たくさんの鴨たちが娘さんの後にくっついてきた！

雪が降り積もった道を、カメラの後ろからゾロゾロとついてくる鴨たち。画角に入っている女性は投稿者である「リロルル」（@lirolulumua）さんの娘さんです。たくさんの鴨たちに追われた娘さんについて、ユーモアあふれるコメントが続々と届きました。



「ついに哺乳類の壁を超えるものが現れたか」

「子沢山になっちゃったぁ〜」

「🦆『餌もらえるカモ』」

「鴨の母は言いました カモンベイビー🦆」



動画を見ると、鳥たちの鳴き声で非常ににぎやかな雰囲気となっています。さらに、よく見てみると座り込む鴨やちょっかいをかけている鴨もいて、非常に「わちゃわちゃした」雰囲気です。



投稿したリロルルさんに当時の状況など、詳しいお話を伺いました。



ーーこの様子を撮影した時は？



「白鳥の飛来地、青森県おいらせ町の下田公園で撮影しました」



ーーこれほどの鴨を引き連れることになったのは？



「歩いていたら、たまたまついてきたとのことです」



ーー娘さんは普段から動物を呼び寄せるのでしょうか？



「鳥が大好きで鳥の専門医になりたいと獣医学部に通っているので、鴨さんが安心してついてきたのだと思います」



ーーこの後はどうなりましたか？



「駐車場まで来たらまた、鴨たちは池へ帰ったみたいです」



ーーお家ではインコのルルちゃんを飼っておられるのですね？



「オカメインコのルルはおとなしい女の子です。飼い主が大好きで一日中べったりくっついています」



ーーすでに、お空へ旅立った「師匠」のむあくんと、リロちゃんも家族だったとか。



「虹組のリロはおしゃべりでイケメンでした。とくに苺が大好きでした。また、『師匠』のむあは小学生男子みたいなイタズラっ子で、よくルルをキックしていました」



娘さんの鳥を愛する気持ちが鴨たちにも伝わったのか、ありあまるほどのお返しをもらった娘さん。鳥の専門医として鳥たちから愛されることを願うばかりです。



リロルルさんは徳島でNPO法人のメンバーとして、イベントの企画や運営に携わっておられます。NPOでの活動についても、お話ししてくださいました。



「NPO法人『あろまぷらす』の副理事をしており、徳島県でイベントを開催しています。主催イベントは、5月5日に『とくしま春花火・あわhula Festival』、6日は『あわ音祭（あわおとさい）』ナイトバブルショーを開催します。また、両日80店舗ほどが出店するグルメフェスも開催いたします。『とくしま春花火』は協賛も募っておりますので、よろしくお願いいたします」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）