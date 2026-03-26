王毅外交部長、エジプトのアブデルアティ外相と電話会談―中国

中国の王毅外交部長は3月25日、要請に応じてエジプトのアブデルアティ外相と電話会談をおこないました。

アブデルアティ外相は地域情勢についての見解を紹介し、現在の情勢に深刻な憂慮を示しました。さらに、「エジプトと中国は全面的な戦略パートナーであり、エジプト側は中国側と緊密な協調を保ち、共同で外交的努力を強化し、地域と世界が混乱に陥ることを防ぐことを望んでいる」と表明しました。

王外交部長は、中国とエジプトは共に責任ある大国であり、国連安全保障理事会の許可を得ていない軍事行動に反対し、民間人や民間施設への攻撃に反対し、湾岸諸国に影響を及ぼすことを支持していないと述べました。さらに、「中東情勢は急変しており、米国とイランの双方が交渉の意思を示しており、平和の曙光が見えてきた。交渉が始まれば、平和の希望がある」とし、安全保障理事会の行動は情勢緩和と対話推進に役立ち、戦火の拡大防止に役立つべきであり、武力行使の通行証を発行してはならないと強調し、中国はエジプトが仲介役を引き続き果たし、和平交渉の再開と戦争の停止を推進することを支持しており、中国は引き続き建設的な努力を払っていくと表明しました。（提供/CGTN Japanese）