新潟県十日町市の女子中学生が自宅を出て行方不明となってから、3月26日で2か月となりました。警察による懸命な捜索が続いていますが、いまだその足取りは掴めていません。

行方不明となっているのは、十日町市新座に住む中学3年生・樋口まりんさん(行方不明時14)です。



樋口さんは1月26日午後7時過ぎ、自宅のリビングで家族と一緒に夕食をすませ、その場を離れたのを最後に行方がわからなくなっています。





玄関のカギが開いていたことや樋口さんの黒色のジャンパーとブーツが自宅から無くなっていたことなどから、1人で歩いて外出したとみられています。警察によりますと、3月25日までに県内を中心に千葉県や北海道、長野県など全国から約170件の目撃情報が警察に寄せられているということです。警察は自宅周辺の防犯カメラの確認作業も行っていますが、自宅の最寄り駅である北越急行ほくほく線の「しんざ駅」の防犯カメラには樋口さんの姿が映っておらず、その足取りは未だ掴めていません。一方、樋口さんの自宅から北西に約3キロ離れた妻有大橋で目撃情報があり、警察はドローンを飛ばして信濃川沿いを中心に捜索をするなど、目撃情報をもとに捜索活動を続けています。樋口さんは身長154センチ、セミロングの黒髪で、家を出る際には、紺色のセーターと水色のデニムズボン、黒色のジャンパーとブーツを着用し、右足首にミサンガをつけていました。警察は引き続き情報提供を呼びかけています。十日町警察署：025-752-0110