３児の母でお笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子が２４日、ブログを更新。子供達の通知表を手にし、長男の評価より次男の評価が気になることから「すまん！」と親としての気持ちを表した。

小原は次男について「弟は もう少しが、ないと褒められます」と３段階評価の内訳が「よくできる。できる。もう少し」であることを記し、「３年間まだ一個もない 残り３年間も頑張ってもらいたいです」と願った。「お父さんが もう少し があったら勉強の習い事へいかせるというので是非とも回避してもらいたい！」と夫で元メジャーリーガー・マック鈴木氏が塾へ通わせることを考えていると、つづった。小原は「宿題がこれ以上増えると思うと、母、げんなり」ともつづった。

続けて小原は長男について投稿。「兄はというと５年間ずっと よくできるが、多いので もちのろん褒められます」としつつ、「でも、親の感動のリアクションは弟の方が大きい すまん！」と次男のほうが気になることを明かした。「３学期だけは一年通しての、先生からの言葉が書かれています」とし、「決められたスペースに どうまとめるか、端的にたくさん書いてあり 生徒一人一人に向き合って時間もかかるんだろうなと感謝と嬉しい想いで読みます！」と教師の対応に感謝の思いをつづった。

その上で小原は「兄も弟も充実した一年を過ごさせていただいたことがわかりました 兄弟２人とも この一年も学校生活を 楽しんで頑張ってくれて本当にありがとう！と思いました」と子供達の成長を喜んだ。

小原は２０１４年にマック鈴木氏と結婚した。