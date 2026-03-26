モデルでタレントの谷まりあが２６日までにＳＮＳを更新した。

谷はインスタグラムに、ピンクのトップスと白いスカートに淡いピンクのオーバーコートを羽織った姿で、桜の木をバックにポーズをとる様子をアップ。「先日弟の大学の卒業式に参加してきました」と明かし、「ありがとうと感謝の声が聞こえたり、もうみんなで授業に一緒に出ることがないのかあと仲間を惜しんでる声が聞こえたり、でも本人たちは次の道へと目を輝かせてキラキラしているように見えたり。。。いろいろな感情を感じてるんだろうなぁと、なんだかうんうんそうだよねそう感じるよね、でもこれからも楽しいことたくさん待ってるから新しい挑戦頑張ってね！！と勝手にみんなのお姉ちゃんになった気持ちで見させてもらいました」と卒業式の様子を振り返り、「卒業生の皆さんからたくさんパワーを頂いちゃいました 桜さんもあともう少しで満開ですかね お花見が楽しみです」とつづった。

この投稿には「かわいすぎ」「ピンクお似合い」「まりあちゃんとても綺麗」「背景の桜との相性バッチリですね」「この世のどんな桜より美しい」「みんなのお姉ちゃん！素敵です」「ご卒業おめでとうと弟さんにお伝え下さい」などの声が寄せられている。