第1子妊娠のみちょぱ、夫・大倉士門＆美人母＆兄とお祝いディナー 家族4ショットに「美男美女ファミリー」「幸せ溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優の母・京子さんが3月25日、自身のInstagramを更新。家族での食事会の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】妊娠発表の27歳タレント「ママが美人すぎる」夫・母・兄と“豪華中華”でディナー
京子さんは「今年もみんなで誕生日ごはん 予定合わずで、息子・士門くん・私まとめてお祝い」とつづり、食事会での写真を公開。「Happy birthday」と書かれたプレートを囲む京子さん、みちょぱ、大倉、みちょぱの兄の姿や、東京タワーをバックにポーズを決める京子さん、みちょぱの2ショットなどを披露した。食事会について「今年は中国飯店で豪華中華 やっぱり家族でお祝いできるのって幸せだな」と振り返り、「美優ありがとう〜美味しかった」と記している。
この投稿に、ファンからは「仲良くて素敵なご家族」「美男美女ファミリー」「お兄さんも絶対イケメン」「幸せ溢れてる」「ママが美人すぎる」「3人まとめてお祝いしちゃうみちょぱかっこいい」「みなさんおめでとうございます」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】妊娠発表の27歳タレント「ママが美人すぎる」夫・母・兄と“豪華中華”でディナー
◆みちょぱ、夫・母・兄とお祝いディナー
京子さんは「今年もみんなで誕生日ごはん 予定合わずで、息子・士門くん・私まとめてお祝い」とつづり、食事会での写真を公開。「Happy birthday」と書かれたプレートを囲む京子さん、みちょぱ、大倉、みちょぱの兄の姿や、東京タワーをバックにポーズを決める京子さん、みちょぱの2ショットなどを披露した。食事会について「今年は中国飯店で豪華中華 やっぱり家族でお祝いできるのって幸せだな」と振り返り、「美優ありがとう〜美味しかった」と記している。
◆みちょぱ母の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲良くて素敵なご家族」「美男美女ファミリー」「お兄さんも絶対イケメン」「幸せ溢れてる」「ママが美人すぎる」「3人まとめてお祝いしちゃうみちょぱかっこいい」「みなさんおめでとうございます」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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