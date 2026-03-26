【1000円以下の送別会プチギフト】西光亭のクッキー小箱が可愛すぎ！春の新作も

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が撮影や取材、プライベートで愛するとっておきの手みやげをご紹介。今回担当するのはオレンジページnet デスク吉川。3人の子育てに忙殺される中で、貴重すぎる自分時間の過ごし方をリストアップしておくことが日々の楽しみ。コーヒータイムに食べるちょっとしたおやつ探しもそのひとつ。

卒業、入学、入社、異動……春は出会いと別れの季節、とはよくいったもの。ご自身だけでなく、ご家族やご親戚、ご友人など、大切な人が節目を迎えるかたも多いのではないでしょうか。

大げさでなく、心ばかりの「ありがとう」「おつかれさま」「がんばって」の気持ちを伝えたい、そんなときにおすすめしたいのが、東京・代々木上原にあるスイーツ専門店・西光亭のクッキー小箱です。

西光亭『メッセージ入りクッキー小箱』1個648円（税込み）

※通販の場合は同柄10個セットから

左からアネモネ（お世話になりました）、おやつの時間（よろしくおねがいします）、花かんむり（ありがとうございます）。すべてチョコくるみクッキー4個入り。購入時は、PP袋でしっかりと梱包されています。

とにかく、りすをモチーフにしたイラストがかわいい……かわいすぎる。メッセージつきで、贈る側の心もなごみます。

ちょうど手のひらに納まるサイズ。名刺くらいの大きさです。

開けるとこんな感じ。小さなチョコくるみクッキー4個入り。箱のデザインも、サイズも、クッキーのポーションも、すべてが「かわいい」。もらった側にも、過度に気をつかわせない感じが、まさにプチギフト。

「西光亭のクッキー小箱」、ここも推せる！

●口の中でほろりと溶ける、クッキーが絶品

小箱のデザインの魅力をお伝えしてきましたが、じつは、クッキーのおいしさも超ハイレベル。

西光亭はもともと、欧風家庭料理レストランでしたが、メニューのひとつであった手作りスイーツが人気となり注文が殺到。スイーツ専門店をオープンすることになったのだとか。

材料にこだわり、手作りにこだわりつづけるという、チョコくるみクッキーは、口の中でほろりと溶ける至福の味わい。やさしいチョコの甘みと、ナッツの香ばしさが広がります。

●ぴったりサイズの、小分け袋つきがうれしい

小箱にぴったりの小分け袋がついてくるのも、うれしいポイント！

そのままでなく、袋に入れて渡したい場合も、小分け袋がついてくるので安心。袋は、底面が小箱よりひとまわり大きいくらい。まさにちょうどいいサイズ。メッセージカードなども、いっしょに入れることができますね。

ハガキサイズで大きめのクッキー箱も。入学祝い、出産祝いなど、さまざまなシーンで活躍

（左）こんにちは、赤ちゃん（ありがとうございます）、（右）桜のトンネル（おめでとうございます）

各1512〜1944円（税込み）。クッキーの種類により値段が変わります。

西光亭には、ほかにもメッセージ入りのクッキー箱がたくさんあります。こちらは、小箱ではなく、少し大きめの、ハガキサイズくらいの箱のシリーズ。くるみのクッキー、チョコくるみクッキー、アーモンドクッキー、ごまのクッキー、チーズのクッキーなど12種類から選ぶことができます。

ランドセルを背負ったイラストは、小学校の入学祝いに、赤ちゃんのイラストは出産の内祝いに。

節目節目に何度か利用させてもらっていますが、見るたびに新しいデザインが出ているので、「また同じ」にならないのもうれしい。メッセージなしの箱もあるし、スポーツシリーズや、犬猫シリーズ、お花シリーズなど、本当にいろんな柄があるので、見ているだけでも楽しいです♪

プチギフトに迷ってるかたがいたら、ぜひホームページをのぞいてみてくださいね。

おいしいもの帖 No.108 クッキー小箱 チョコくるみクッキー 4粒入り 各種648円（税込み）【日もち：到着後1カ月〜2カ月。常温で保存可能】／関東・東京／おすすめシーン・手みやげ、プチギフト

※取り寄せ可 通販は同柄10個セットで6480円（送料別）の販売となります

オンライン注文はこちら SHOP DATA 西光亭 代々木上原本店

東京都渋谷区上原2-30-3 航研（コスモス）通り沿い一階

TEL:03-3468-2178

営業時間 11:00〜18:00

