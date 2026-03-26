【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00
予想　N/A　前回　-24.7

フランス企業景況感（3月）16:45
予想　96.0 　前回　97.0

フランス消費者信頼感指数（3月）16:45
予想　89.0　前回　91.0

ユーロ圏マネーサプライM3（2月）18:00
予想　3.2%　前回　3.3%（前年比)

【ノルウェー】
ノルウェー中銀政策金利（3月）18:00
予想　4.0%　前回　4.0%（預金金利)

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（2月）18:30
予想　-0.1%　前回　-0.2%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.2%（前年比)

南ア中銀政策金利（3月）22:00　
予想　6.75%　前回　6.75%

【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）21:00
予想　0.32%　前回　0.84%（前月比)

【米国】
新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）21:30
予想　21.2万件　前回　20.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）
予想　184.9万件　前回　185.7万件（継続受給者数)





【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（3月）27日04:00
予想　6.75%　前回　7.0%（オーバーナイト・レート)

※予定は変更されることがあります。