これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00
予想 N/A 前回 -24.7
フランス企業景況感（3月）16:45
予想 96.0 前回 97.0
フランス消費者信頼感指数（3月）16:45
予想 89.0 前回 91.0
ユーロ圏マネーサプライM3（2月）18:00
予想 3.2% 前回 3.3%（前年比)
【ノルウェー】
ノルウェー中銀政策金利（3月）18:00
予想 4.0% 前回 4.0%（預金金利)
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（2月）18:30
予想 -0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.2%（前年比)
南ア中銀政策金利（3月）22:00
予想 6.75% 前回 6.75%
【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）21:00
予想 0.32% 前回 0.84%（前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）21:30
予想 21.2万件 前回 20.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）
予想 184.9万件 前回 185.7万件（継続受給者数)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（3月）27日04:00
予想 6.75% 前回 7.0%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更されることがあります。
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00
予想 N/A 前回 -24.7
フランス企業景況感（3月）16:45
予想 96.0 前回 97.0
フランス消費者信頼感指数（3月）16:45
予想 89.0 前回 91.0
ユーロ圏マネーサプライM3（2月）18:00
予想 3.2% 前回 3.3%（前年比)
【ノルウェー】
ノルウェー中銀政策金利（3月）18:00
予想 4.0% 前回 4.0%（預金金利)
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（2月）18:30
予想 -0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.2%（前年比)
南ア中銀政策金利（3月）22:00
予想 6.75% 前回 6.75%
【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）21:00
予想 0.32% 前回 0.84%（前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）21:30
予想 21.2万件 前回 20.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）
予想 184.9万件 前回 185.7万件（継続受給者数)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（3月）27日04:00
予想 6.75% 前回 7.0%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更されることがあります。