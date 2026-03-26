テクニカルポイント ユーロポンド、下降トレンドは一服、０．８６台で揉み合い テクニカルポイント ユーロポンド、下降トレンドは一服、０．８６台で揉み合い

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テクニカルポイント ユーロポンド、下降トレンドは一服、０．８６台で揉み合い



0.8744 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8732 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8717 100日移動平均

0.8705 一目均衡表・雲（上限）

0.8700 一目均衡表・基準線

0.8699 一目均衡表・雲（下限）

0.8693 200日移動平均

0.8667 21日移動平均

0.8656 現値

0.8646 10日移動平均

0.8645 一目均衡表・転換線

0.8590 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8559 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは。３月に入ってからの下降トレンドが一服している。直近１週間は０．８６台での振幅が続いている。ＲＳＩ（１４日）は、４６．６へと下げ渋っており、売りバイアス優勢から均衡状態へと移行してきている。下値は０．８６００の心理的水準でサポートされている。上値は０．８７００付近に多くのテクニカルポイントが集中している。

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