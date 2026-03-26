MBSテレビが26日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開き、総合編成局長・田淵伸一氏、 総合編成部長・八木航平氏が出席した。

今回の改編率は10.0％と小規模。田淵氏は「MBSは生の力を最大限に発揮し、視聴者の皆様にたっぷり楽しんでいただく半年に」と方針を説明した。

「よんチャンTV」「サタプラ」「せやねん！」といったといった人気生放送番組に加え、「連覇間違いナシと信じて疑わないタイガース戦、秋にはメダルラッシュ間違いナシのアジア大会などスポーツ生中継の編成を強化する」とした。

「関西の視聴者にあすへの活力を届ける元気の源ステーションになりたい」と語った。

「3月は初めて動画配信サービスをご覧になった世間の皆さまも多いと思う。私も見ました」と、具体名は挙げずに語った。「配信チャンネル内のいろんな番宣を拝見して思ったのは、面白そうだなあとは思いつつ、なんと刺激の強いことかと」と評した。

そんな動画配信サービスの潮流を受け、「われわれ地上波は平穏な日常、平熱で過ごす何気ない今ここという接点を視聴者と結び続け、明日の元気の源たる放送を強化していく。地元の視聴者の信頼を強固なものにしていく。その起点となるアナウンサーをつくっていく。それが世界配信に対抗することでもあろうと考える」と、異なる役割、責任を訴えていた。