【ガルアワ26SS】映画『おそ松さん』スペシャルステージが決定 出演者は当日判明
4月18日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催する『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』で映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）のスペシャルステージが決定した。スペシャルステージの出演者は当日明かされる。
【場面写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
実写映画第2弾となる本作では、相変わらずのクズらしい毎日を送っている松野家の6つ子が、人間の価値観を“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に置き換えてしまう『人類クズ化計画』に立ち向かい、平和な世界を取り戻すべく奮闘するストーリーが描かれている。
イベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。
【場面写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
実写映画第2弾となる本作では、相変わらずのクズらしい毎日を送っている松野家の6つ子が、人間の価値観を“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に置き換えてしまう『人類クズ化計画』に立ち向かい、平和な世界を取り戻すべく奮闘するストーリーが描かれている。
イベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。