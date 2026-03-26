フリーアナウンサーの中川安奈さんが3月26日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球開幕前日に読売ジャイアンツ（巨人）の新ユニフォームを着用したオフショット写真を複数公開しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】 「 新しくゲットしたこのユニフォームを着て応援しに行くのが待ち遠しいっ」ピンクの「GIANTS」ユニフォーム姿を披露





投稿では「プロ野球開幕前日ですね」と書き出し、「 新しくゲットしたこのユニフォームを着て応援しに行くのが待ち遠しいっ」と開幕への期待を綴りました。









今回のコーディネートについては「ヴィンテージデニムとの組み合わせ」と紹介。指先にはチームカラーであるオレンジのネイルを施しており、スポーティーなユニフォームスタイルを自身らしくファッショナブルにアレンジしています。









公開された写真は室内スタジオで撮影されたもので、白地にピンク文字で「GIANTS」と描かれたキュートなデザインのユニフォームを着用。デニムパンツを合わせたシックな装いで、お茶目なポーズや表情豊かなカットが並びます。









また、グローブとボールを手にしたショットも披露。「グローブとボールを触ったのは去年の始球式以来！ 投球フォームを思い出しつつポージングもしてみました」と振り返り、「また今年も挑戦できたらいいなぁ〜 そのためにもしっかりお仕事頑張ります！！」と、再登板への意欲も見せました。









この投稿に、「ピンクの巨人ユニフォーム とってもお似合いです」「開幕楽しみですね」「ネイルも洋服もすごく可愛いくてお似合いです」「ぜひ始球式やってほしいです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】