中村美律子が、デビュー40周年記念曲となる『人生万歳』を5月27日にリリースする。

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本情報は、今年デビュー40周年を迎える演歌歌手の中村が、自身の名前の語呂合わせから制定した“みつこの日”である3月25日に笑顔表情筋（R）協会と開催したコラボレーションイベントにて発表された。

同楽曲は、人生の歩みと感謝を明るく力強く描いた応援歌。中村にとって、久仁京介の作詩、徳久広司の作曲によるコンビは、2015年のシングル「潮騒」「長良川鵜情」以来11年ぶりとなる。アップテンポで景気よい曲調に乗せ、喜びや悔しさを重ねた道のりと“うしろ向いても道はない”という前向きなメッセージを表現。親や支えてくれる人への感謝も織り込み、「人生万歳」と高らかに歌い上げる、聴く人を元気づける祝祭感に満ちた作品となっている。

さらに、今作には表題曲「人生万歳」のほか、「道しるべ」や両楽曲のカラオケ音源が収録される予定だ。

なお、同イベントには『参加してくれた“みつこさん”さんを笑顔美人にしよう』という趣旨のもと、様々な“みつこさん”が参加。集まった“みつこさん”の中には名前のほか、愛車のナンバープレートや電話番号が“325”の参加者もいたという。また、美津子ダンスカンパニーの渡辺美津子や、松竹芸能所属のお笑いタレント 大納言光子、加えて“みつこさん”ではないが本人に直談判して参加した演歌仲間の野中さおりも登場した。

（文＝リアルサウンド編集部）