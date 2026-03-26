バナナ番長（JO1佐藤景瑚）の前に、ライバル・若バナナ番長（JO1豆原一成）が登場！『Dole バナナ番長 season2』始動

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JO1の佐藤景瑚と豆原一成が出演する『Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!? バナナ番長ライバル登場編』のビジュアルが公開された。

■食品量販店のバナナ売り場がファンの聖地化！

2025年に始動した『Doleバナ活(R)サポーター バナナ番長』企画は、北海道から沖縄まで全都道府県の食品量販店など1万1,450店舗で展開。

リーゼント姿のJO1佐藤景瑚＝バナナ番長によるインパクトのあるビジュアルと“バナナ売り場をエンタメ化”する企画性で、Xトレンドで日本1位を獲得、さらに約500件を超えるメディア掲載、SNS表示回数1,200万回以上を記録するなど食品カテゴリーの枠を超えた反響を生み出した。

一部売り場が「ファンの聖地化」するなど、売り場そのものを目的地に変えるムーブメントを創出したことも記憶に新しい。

2026年のSeason2では、こうした成果を土台にしながら、企画内容をパワーアップ。若バナナ番長（JO1豆原一成）というあらたなライバルの登場によってストーリー性を強化し、2025年以上の話題化を目指す。加えて、年間を通じて企画を盛り上げていけるよう、複数のPR施策を段階的に展開していく。

■実写版『バナナ番長』全4話の配信も決定

『Doleバナ活(R)サポーター バナナ番長』企画のSeason2では、ライバル同士として火花を散らす、バナナ番長と若バナナ番長の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現。売り場そのものを楽しめるエンターテインメント空間へと進化させるビジュアル展開が、4月上旬より全国のバナナ売り場にて順次お披露目される予定となっている。

また、4月下旬より全国のバナナ売り場にて、対象商品購入者を対象に「限定トレカ」の配布を実施。全4種類のコンプリート欲をそそるデザインで、ここでしか手に入らないプレミアムな特典となっている。

さらに全国主要都市で交通広告（OOH）が大々的に展開され、日本全国を「バナナ番長」がジャック。日常の風景に突如現れるインパクト抜群のビジュアルがSeason2の開幕を熱く盛り上げる。

そして、「バナナ番長」と「若バナナ番長」が織りなす、笑いあり、熱血ありの学園ムービー、実写版『バナナ番長』が全4話で順次公開。実写ならではの臨場感とふたりの掛け合いが、バナナの魅力をエネルギッシュに伝える。

特設サイトもリニューアルオープン。『Doleバナ活(R)サポーター バナナ番長』企画Season2に関する各種情報は、本サイトにて順次公開される。

■関連リンク

特設サイト

https://www.dole.co.jp/lp/jp/banakatsu

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/