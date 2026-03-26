ハニーズホールディングス <2792> [東証Ｐ] が3月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比30.1％減の22.7億円に落ち込み、通期計画の56億円に対する進捗率は40.7％にとどまり、5年平均の47.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.7％増の33.2億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常損益は5億円の赤字(前年同期は0.6億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-0.8％→-4.4％に大幅悪化した。



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