サクサ <6675> [東証Ｓ] が3月26日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の240円→305円(前期は165円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日公表いたしました「株主還元の強化（増配）に関するお知らせ」に記載のとおり、株主の皆さまへの還元をより一層強化する観点から、特別配当を早期に実施する方針といたしました。具体的には、特別配当の総還元額は変更せず、実施期間を短縮・集約することで、該当する各期における株主還元水準を引き上げることとし、その一環として、2026年3月期の期末配当予想を修正しております。

