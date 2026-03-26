近畿車輛 <7122> [東証Ｓ] が3月26日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の5億円の黒字→1億円の赤字(前期は3.3億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の4億円→5億円(前期は5.6億円)に25.0％上方修正し、減益率が28.6％減→10.7％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億円の黒字→4.9億円の赤字(前年同期は3.2億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、順調に推移しており前回発表予想どおりを見込んでおります。営業利益及び経常利益につきましては、当初の想定を上回る物価上昇により、前回発表予想より収支が悪化する見込みとなりました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、本日公表の「投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ」のとおり、投資有価証券売却益の計上を予定しており、前回発表予想を上回ると見込まれるため、業績予想を修正いたしました。（注）本資料における業績予想については、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

