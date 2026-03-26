フィードフォースグループ <7068> [東証Ｇ] が3月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比32.0％増の14.1億円に拡大したが、通期計画の20.2億円に対する進捗率は69.8％となり、5年平均の70.6％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.2％増の6.1億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.5％増の5.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の41.1％→41.7％に上昇した。



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