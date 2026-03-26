　26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　144489　　 -19.9　　　 47400
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 34840　　　-4.2　　　　4872
３. <1540> 純金信託　　　　 18715　　 -20.2　　　 21295
４. <1321> 野村日経平均　　 18039　　 -24.5　　　 55650
５. <1360> 日経ベア２　　　 15092　　 -24.7　　　 119.7
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11312　　 -22.0　　　 56310
７. <1579> 日経ブル２　　　　8778　　 -19.7　　　 510.4
８. <1542> 純銀信託　　　　　6071　　 -15.9　　　 31260
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5668　　 -30.2　　　　4920
10. <1306> 野村東証指数　　　5501　　 -53.3　　　　3826
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　4296　　　12.8　　　　3136
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　3717　　　-2.6　　　 801.4
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　2799　　 -40.3　　　179050
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2778　　 -37.7　　　　5536
15. <2038> 原油先Ｗブル　　　2331　　 -24.4　　　　2783
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2018　　 -45.7　　　 373.5
17. <314A> ｉＳゴールド　　　1965　　 -25.3　　　 335.5
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1907　　 172.0　　　1955.5
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1730　　　81.9　　　2067.5
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1715　　 -15.0　　　　 197
21. <1489> 日経高配５０　　　1546　　 -33.7　　　　3160
22. <2846> 野村ダウＨ有　　　1519　 21600.0　　　　2260
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1420　　 -47.8　　　 65010
24. <1328> 野村金連動　　　　1376　　 -36.8　　　 16780
25. <1330> 上場日経平均　　　1325　　 -38.4　　　 55650
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1314　　 -11.9　　　 72740
27. <1320> ｉＦ日経年１　　　1297　　 -35.3　　　 55380
28. <200A> 野村日半導　　　　1295　　　11.1　　　　3059
29. <1615> 野村東証銀行　　　1223　　 -50.4　　　 584.3
30. <1699> 野村原油　　　　　1222　　 -43.5　　　 596.0
31. <1308> 上場東証指数　　　1032　　　24.0　　　　3786
32. <2845> 野村ナスＨ有　　　1004　　1398.5　　　　2936
33. <1356> ＴＰＸベア２　　　 990　　　-5.1　　　 143.3
34. <1358> 上場日経２倍　　　 964　　 -31.7　　　 90200
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 841　　　-8.7　　　 55270
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 814　　　34.5　　　 708.7
37. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 802　　2665.5　　　　1599
38. <1655> ｉＳ米国株　　　　 699　　 -41.0　　　 754.3
39. <1541> 純プラ信託　　　　 644　　　-6.1　　　　8885
40. <2562> 上場ダウヘ有　　　 631　　3611.8　　　　3259
41. <1545> 野村ナスＨ無　　　 565　　 -28.1　　　 38790
42. <1571> 日経インバ　　　　 556　　 -13.0　　　　 385
43. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 525　　 135.4　　　　1636
44. <1696> ＷＴコーン　　　　 496　　 157.0　　　　3263
45. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 485　　 -33.1　　　　 901
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 478　　　26.5　　　　2928
47. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 476　　　41.7　　　 351.8
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 444　　 -55.4　　　 26000
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 438　　　 3.8　　　　 123
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 435　　　31.8　　　 61690
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


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