ETF売買代金ランキング＝26日大引け
26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 144489 -19.9 47400
２. <1357> 日経Ｄインバ 34840 -4.2 4872
３. <1540> 純金信託 18715 -20.2 21295
４. <1321> 野村日経平均 18039 -24.5 55650
５. <1360> 日経ベア２ 15092 -24.7 119.7
６. <1458> 楽天Ｗブル 11312 -22.0 56310
７. <1579> 日経ブル２ 8778 -19.7 510.4
８. <1542> 純銀信託 6071 -15.9 31260
９. <1671> ＷＴＩ原油 5668 -30.2 4920
10. <1306> 野村東証指数 5501 -53.3 3826
11. <2644> ＧＸ半導日株 4296 12.8 3136
12. <1568> ＴＰＸブル 3717 -2.6 801.4
13. <2036> 金先物Ｗブル 2799 -40.3 179050
14. <1329> ｉＳ日経 2778 -37.7 5536
15. <2038> 原油先Ｗブル 2331 -24.4 2783
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 2018 -45.7 373.5
17. <314A> ｉＳゴールド 1965 -25.3 335.5
18. <1398> ＳＭＤリート 1907 172.0 1955.5
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1730 81.9 2067.5
20. <1459> 楽天Ｗベア 1715 -15.0 197
21. <1489> 日経高配５０ 1546 -33.7 3160
22. <2846> 野村ダウＨ有 1519 21600.0 2260
23. <1326> ＳＰＤＲ 1420 -47.8 65010
24. <1328> 野村金連動 1376 -36.8 16780
25. <1330> 上場日経平均 1325 -38.4 55650
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1314 -11.9 72740
27. <1320> ｉＦ日経年１ 1297 -35.3 55380
28. <200A> 野村日半導 1295 11.1 3059
29. <1615> 野村東証銀行 1223 -50.4 584.3
30. <1699> 野村原油 1222 -43.5 596.0
31. <1308> 上場東証指数 1032 24.0 3786
32. <2845> 野村ナスＨ有 1004 1398.5 2936
33. <1356> ＴＰＸベア２ 990 -5.1 143.3
34. <1358> 上場日経２倍 964 -31.7 90200
35. <1346> ＭＸ２２５ 841 -8.7 55270
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 814 34.5 708.7
37. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 802 2665.5 1599
38. <1655> ｉＳ米国株 699 -41.0 754.3
39. <1541> 純プラ信託 644 -6.1 8885
40. <2562> 上場ダウヘ有 631 3611.8 3259
41. <1545> 野村ナスＨ無 565 -28.1 38790
42. <1571> 日経インバ 556 -13.0 385
43. <1456> ｉＦ日経ベ 525 135.4 1636
44. <1696> ＷＴコーン 496 157.0 3263
45. <513A> ＧＸ防衛日株 485 -33.1 901
46. <2244> ＧＸＵテック 478 26.5 2928
47. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 476 41.7 351.8
48. <2559> ＭＸ全世界株 444 -55.4 26000
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 438 3.8 123
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 435 31.8 61690
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 144489 -19.9 47400
２. <1357> 日経Ｄインバ 34840 -4.2 4872
３. <1540> 純金信託 18715 -20.2 21295
４. <1321> 野村日経平均 18039 -24.5 55650
５. <1360> 日経ベア２ 15092 -24.7 119.7
６. <1458> 楽天Ｗブル 11312 -22.0 56310
７. <1579> 日経ブル２ 8778 -19.7 510.4
８. <1542> 純銀信託 6071 -15.9 31260
９. <1671> ＷＴＩ原油 5668 -30.2 4920
10. <1306> 野村東証指数 5501 -53.3 3826
11. <2644> ＧＸ半導日株 4296 12.8 3136
12. <1568> ＴＰＸブル 3717 -2.6 801.4
13. <2036> 金先物Ｗブル 2799 -40.3 179050
14. <1329> ｉＳ日経 2778 -37.7 5536
15. <2038> 原油先Ｗブル 2331 -24.4 2783
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 2018 -45.7 373.5
17. <314A> ｉＳゴールド 1965 -25.3 335.5
18. <1398> ＳＭＤリート 1907 172.0 1955.5
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1730 81.9 2067.5
20. <1459> 楽天Ｗベア 1715 -15.0 197
21. <1489> 日経高配５０ 1546 -33.7 3160
22. <2846> 野村ダウＨ有 1519 21600.0 2260
23. <1326> ＳＰＤＲ 1420 -47.8 65010
24. <1328> 野村金連動 1376 -36.8 16780
25. <1330> 上場日経平均 1325 -38.4 55650
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1314 -11.9 72740
27. <1320> ｉＦ日経年１ 1297 -35.3 55380
28. <200A> 野村日半導 1295 11.1 3059
29. <1615> 野村東証銀行 1223 -50.4 584.3
30. <1699> 野村原油 1222 -43.5 596.0
31. <1308> 上場東証指数 1032 24.0 3786
32. <2845> 野村ナスＨ有 1004 1398.5 2936
33. <1356> ＴＰＸベア２ 990 -5.1 143.3
34. <1358> 上場日経２倍 964 -31.7 90200
35. <1346> ＭＸ２２５ 841 -8.7 55270
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 814 34.5 708.7
37. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 802 2665.5 1599
38. <1655> ｉＳ米国株 699 -41.0 754.3
39. <1541> 純プラ信託 644 -6.1 8885
40. <2562> 上場ダウヘ有 631 3611.8 3259
41. <1545> 野村ナスＨ無 565 -28.1 38790
42. <1571> 日経インバ 556 -13.0 385
43. <1456> ｉＦ日経ベ 525 135.4 1636
44. <1696> ＷＴコーン 496 157.0 3263
45. <513A> ＧＸ防衛日株 485 -33.1 901
46. <2244> ＧＸＵテック 478 26.5 2928
47. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 476 41.7 351.8
48. <2559> ＭＸ全世界株 444 -55.4 26000
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 438 3.8 123
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 435 31.8 61690
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース