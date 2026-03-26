研究者らが岩石サンプルを採取した西オーストラリア州のイースト・ピルバラ・クラトン/Roger Norman/Alamy Stock Photo

（CNN）パズルのピースのように地球を覆う岩石地殻はゆっくりと、だが着実に動いている。プレートテクトニクスと呼ばれるこのダイナミックな現象は、地球上での生命誕生を促した生息環境や気候条件の形成に寄与したとされている。しかしこうした地質学的プロセスが具体的にいつ始まったのかは、数十年にわたり科学界の論争の的となってきた。

科学者たちはこのほど、地球上におけるプレートテクトニクスの最も古い直接的な証拠を突き止めたと発表した。地球はプレートテクトニクスが発生することが知られている唯一の惑星。今回の発見は、プレートテクトニクスが数十億年前から地球の地形を形作っていたことを示唆するものだ。

「なぜ山があるのか​​？ なぜ海があるのか​​？ プレートテクトニクスでなければ説明がつかない」。19日に科学誌サイエンスに掲載された新たな研究を主導したハーバード大学地球惑星科学教授のロジャー・フー氏はそう述べる。「従って、初期の地球でプレートテクトニクスがいつ起こったのかを理解しようとすることが根本的な問いとなる。それで他のすべての現象が説明できる」

現在、地球は七つの主要プレートと八つの小プレートから構成されている。プレートの平均の厚さは125キロメートルで、年間数センチメートルの一定速度で移動している。それぞれのプレートは、隣接するプレートから遠ざかったり近づいたりしながら動いており、火山活動や地震は通常、これらの境界付近に集中する。

科学界では、プレートテクトニクスは44億年前に始まったと主張する人もいれば、過去10億年以内に始まったと考える人もいる。現代のプレートテクトニクスが、かつて初期地球を覆っていた地獄のようなマグマの海から直接発生したのか、あるいは断続的に移動するプレートや一枚の連続したプレートといった中間段階が介在していたのかは依然として不明だと、研究著者らは指摘する。

最新の研究によるとプレートは35億年前、すなわち太古代にはすでに移動しており、その頃には地球上に初期の微生物生命が存在していたことが明らかになった。プレートテクトニクスの活動時期を遡（さかのぼ）って分析することで、地球の初期の歴史や初期生命を支えた環境についての手がかりが得られる可能性があると、研究は述べている。

岩石が閉じ込める初期地球の歴史

フー氏と同僚らは、西オーストラリア州ピルバラ地域にあるイースト・ピルバラ・クラトンと呼ばれる地質構造から採取した岩石サンプルを分析した。ここの構造にはストロマトライトなどの初期生物の化石が豊富に含まれる。

フー氏らは、研究のために古地磁気と呼ばれる現象を利用した。岩石中の磁性鉱物は、岩石が形成された瞬間の地球の磁力線の傾きを記録しており、科学者たちはこれによって岩石の元の向きと緯度を推定することができる。

「我々の仕事は、基本的にこれらの粒子を測定し、岩石の磁気整列がどうなっているかを確認することだった」「観測された磁場の方向と水平面との角度を測定することで、その場所が極に近いのか、それとも赤道に近いのかを判断できる」（フー氏）

ピルバラ地方から採取した3000万年にわたる地質年代を反映する岩石サンプル900個を分析した結果、研究チームは地層の一部が緯度53度から77度まで移動したことを発見した。これは数百万年の間に年間数十センチメートルずつ移動したことを意味する。さらに90度以上時計回りに回転したことも明らかになった。

研究者らはまた、南アフリカのバーバートン・グリーンストーンベルトの既存の古地磁気データも評価した。この研究によると同ベルトはほとんど同時期に、より低緯度でほぼ静止状態にあったという。

二つの地点を調査した結果、地球の地殻と最上部マントルからなるリソスフェア（岩石圏）は、「これまで多くの人が主張してきたように、地球全体を覆う巨大な一枚岩ではない」ことが明らかになった。論文筆頭著者のエール大学博士研究員アレック・ブレナー氏はプレスリリースでそう述べた。同氏はハーバード大学地球惑星科学科の博士課程時代にこの研究を行った。「むしろそれは異なる複数の断片に分かれ、互いに関係しながら動く可能性のあるものだった」

今回の発見が非常に意義深い主な理由は膨大な量の高品質な古地磁気データが得られたことにあると、豪カーティン大学の研究員、ウーベ・キルシャー氏は指摘する。これほど古い岩石に関してそうしたデータが獲得できるのは珍しいという。同氏はこの研究には関与していない。

キルシャー氏によると、この研究の重要な成果は「相対運動」の存在を示したことにある。データの分析から、ピルバラ・クラトンでは動きが発生する一方、バーバートン・グリーンストーンベルトはほぼ静止状態にあることが明らかになった。 「これは地球がプレートテクトニクスの世界へと移行していった過程を示す重要な証拠だ」と同氏は述べた。