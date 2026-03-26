【WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争】 5月28日 サービス終了予定

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用タクティカルPRG「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争（FFBE幻影戦争）」のサービスについて、5月28日12時をもって終了すると発表した。

本作は、「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス（FFBE）」の世界観をもとに製作された、「ファイナルファンタジー」シリーズのタクティカルRPG。ストーリーは全編フルボイスに対応し、「リミットバースト」など「FFBE」でもおなじみのシステムや、やりこみ要素を楽しめる。

サービス終了の理由については、今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったためとしている。

サービス終了まで約2カ月の期間、「FFBE幻影戦争グランドフィナーレ」と題してゲーム内外での施策を用意しているとのこと。今後のロードマップなどを確認できる特設サイトも公開されている。

□「FFBE幻影戦争」グランドフィナーレ特設サイト

【重要なお知らせ(3/3)】

サービス終了まで約2か月の期間、「FFBE幻影戦争グランドフィナーレ」と題してゲーム内外での施策をご用意しております。

残りわずかな期間とはなりますが、『FFBE幻影戦争』を最後まで楽しんでいただければ幸いです。



▽グランドフィナーレ特設サイト… - FFBE幻影戦争 公式 (@WOTV_FFBE) March 26, 2026

(C) SQUARE ENIX Co-Developed by gumi Inc.

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO