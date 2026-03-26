英国のヘンリー王子とメーガン妃が、Netflix向けにポロを題材としたテレビドラマを製作する。夫妻の制作会社アーチウェル・プロダクションズが、同配信サービスとの新たな「ファーストルック契約」の一環として手がけるものとなっている。



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「デッドライン」によると、同作はドラマ「ダイナスティ」を手がけたフランシスカ・X・フーが脚本を担当し、夫妻とともにエグゼクティブ・プロデューサーも務める。物語は、ライバル関係にある2つのポロ・チームと、それぞれを率いる一族の人間関係を描く内容になるという。



舞台となるのは、米国のナショナル・ポロ・センターがあるフロリダ州ウェリントン。華やかなポロ界の表と裏を描くドラマになるとみられている。ヘンリー王子とメーガン妃は、2024年にプロのポロ選手たちの舞台裏に迫ったNetflixのドキュメンタリーシリーズ「POLO／ポロ」の製作総指揮を務めたが、同作は1シーズンで終了している。



このほかアーチウェル・プロダクションズは、映画「The Wedding Date」や「Meet Me at the Lake」 など、複数の作品をNetflix向けに開発中だという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）