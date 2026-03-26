ゼッテリアから「サンエックスユニバース」とコラボした「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」が登場。

「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」など、サンエックスの人気キャラクターが大集合した、ゼッテリアだけのおもちゃ付きキッズセットです☆

ゼッテリア「サンエックスユニバース」みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット

発売日：2026年4月1日（水）〜6月下旬まで販売予定 ※なくなり次第終了

販売時間：10時30分から販売

販売店舗：「ゼッテリア」257店舗（2026年3月25日時点）で販売予定 ※一部店舗を除く

対象のキッズセットメニュー：

・A キッズチーズバーガーセット・590円(税込)

・B キッズてりやきビーフバーガーセット・640円(税込)

・C キッズチキンからあげっとセット・490円(税込)

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」の期間限定メニューとして「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」が登場。

「リラックマ」や「すみっコぐらし」「たれぱんだ」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した「サンエックスユニバース」とのコラボレーション企画です！

「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」には、ゼッテリアだけのオリジナル描き下ろしでサンエックスのキャラクターたちが登場します。

「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」は、3種類のキッズセットメニューの注文が対象。

おもちゃは、「ぜっぴん！ ころころボウリング」「ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック」「ぜっぴん！ つみつみだるまおとし」の3種類から1つを選べます☆

ぜっぴん！ ころころボウリング

サイズ：

・あそびシート 約H21×W14.8cm

・ボール 約L7.5×W7.5×H7.8 cm

・ピン 最大約H5×W2.2cm・最小約H2.4×W2.5cm

ゼッテリアの看板メニュー「絶品ビーフバーガー」をイメージしたボールを転がして遊ぶ「ぜっぴん！ ころころボウリング」

ボールとピンを組み立てて、ボウリング遊びができるクラフトおもちゃです！

通常のボウリング遊び以外にも、付属の遊びシートを使って「てんとりゲーム」と「なまえあてゲーム」で、家族や友だちと楽しめます。

お片付けした後は、飾って楽しむこともできるおもちゃです☆

ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック

サイズ：シールブック／シール台紙 約タテ21×ヨコ14.8cm

「ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック」は、フードメニューを持ったキャラクターが可愛くて、持ち運びしやすいA5サイズのシールブック。

シールには、ゼッテリアだけのオリジナル描き下ろしイラストが使われています！

表紙を開くとキャラクターのプロフィール紹介ページがあり、サンエックスのキャラクターたちを詳しく知ることが可能。

計6ページにわたって、シール遊びやクイズ、ちがい探しなどいろいろな遊びが楽しめます☆

ぜっぴん！ つみつみだるまおとし

サイズ：

・だるまおとし 約Φ3×H7.5cm

・シール 約H14.8×W21cm

ハンバーガーの具材のシールを貼って、「絶品ビーフバーガー」デザインのだるまおとしを作る「ぜっぴん！ つみつみだるまおとし」

完成させたパーツを積み重ねて、ハンマーを使うと、だるまおとしとして遊べます！

遊び終わったら、コーヒーゼリーシェーキをイメージしたデザインの可愛いスリーブに、お片づけもできるおもちゃです☆

サンエックスユニバースとコラボした、3種類のおもちゃがもらえるキッズセット。

ゼッテリアの「サンエックスユニバース」みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセットは、2026年4月1日より発売です！

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