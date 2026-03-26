リベルタが展開する冷感グッズブランド「アセダレーヌ」の”塗るネッククーラー”に、ディズニー映画『アナと雪の女王』デザインの限定パッケージが登場。

暑い日の外出時、手軽にひんやり感で暑さ対策でき、『アナと雪の女王』の幻想的で涼やかな世界観のパッケージを楽しめます☆

リベルタ ディズニー『アナと雪の女王』限定パッケージ「クーリスト アセダレーヌ フローズンホワイトの香り」

発売日：

・2026年4月7日(火)よりリベルタオンラインショップなど

・2026年4月15日(水)より全国のバラエティショップ、ドラッグストアにて順次販売開始

価格：880円(税込)

内容量：8mL

販売場所：全国のバラエティショップ、ドラッグストア、リベルタオンラインショップなど

リベルタの冷感グッズブランド「クーリスト」の”塗るネッククーラー”「アセダレーヌ」に、ディズニー映画『アナと雪の女王』をイメージした限定パッケージが登場。

暑い日の外出に、“Frozen”なひんやり感で対策できる「クーリスト アセダレーヌ フローズンホワイトの香り」が発売されます！

今回「アセダレーヌ」から登場する、ディズニー映画『アナと雪の女王』の世界観をイメージした「クーリスト アセダレーヌ フローズンホワイトの香り」も冷感グッズの一つ。

氷の魔法で美しい世界を作り出す『アナと雪の女王』の世界観は、涼やかで幻想的です。

そんな、多くの人を魅了してきた世界観にインスパイアされ、ひんやり爽快な使い心地が特長の「クーリスト アセダレーヌ」の『アナと雪の女王』限定パッケージが誕生しました☆

限定デザインボトルには「アナ」や「エルサ」「オラフ」などのキャラクターがあしらわれた、3種類が展開されます。

ランダムでどれかが出てくる仕様になっており、開ける楽しさがあるデザインです☆

汗ばむ季節に、まるで氷の世界に包まれるようなひんやり感を楽しみながら、作品の世界観を身近に感じられる冷感グッズになっています。

「アセダレーヌ」は、メントール配合のローションをステンレスボールで首すじやおでこに直接塗り、瞬時にひんやり感じる“塗るネッククーラー”。

手を汚さずサッと塗れるロールオンタイプで、ポーチやポケットに入るコンパクトサイズです！

電車内や外出先でも手軽に暑さ対策ができるので、夏の通勤・通学はもちろん、テーマパークやイベントなどのレジャーシーンでも活躍。

さらさらパウダー配合で、お肌のベタつきなど、不快感を感じた時にもおすすめ。

12種類の植物エキス配合で、たっぷり潤いもチャージしてくれます。

雪のように清らかなホワイトフローラルを感じる「フローズンホワイトの香り」は、 ほのかに甘く、清潔感のある上品さ。

かわいく持ち運びながら暑さ対策ができるグッズとして、夏のひんやり習慣を提案してくれます！

『アナと雪の女王』の世界観をイメージした涼しげな限定パッケージで、手軽に使える冷感グッズ。

アセダレーヌのディズニー『アナと雪の女王』限定パッケージは、2026年4月15日より順次、全国のバラエティショップやドラッグストアで販売されます☆

© Disney

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