様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から「モンチッチ」デザインの「ミステリーボックス 巾着M」全6柄が登場。

何が出るか分からないワクワク感でお出かけの準備を楽しく彩る、小物の整理に便利な綿100%の日本製巾着袋です☆

スケーター「モンチッチ」ミステリーボックス 巾着M

価格：単品 1,155円（税込）／BOX(全6柄入り) 6,930円（税込）

サイズ(約)：幅155×高さ170mm（巾着1枚あたり）

カラー：全6種（）

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店など

スケーターから、幅広い世代に愛されるキャラクター「モンチッチ」をデザインした「ミステリーボックス 巾着M」が登場。

全6種類のデザインのうちどれか1つがランダムに入っているブラインドパッケージ仕様です。

中身が見えない状態で販売されるため、開封時のワクワク感や全種類を集める楽しさがあります。

巾着のデザインは、表面に「モンチッチくん」と「モンチッチちゃん」のお顔を大きくプリントし、

裏面にはフルーツや星などのモチーフを散りばめたポップな総柄が採用されています。

カラーは、ビビッドなピンクや

マニッシュなブルー、

元気いっぱいなイエロー、

落ち着きのあるグリーン、

シックなパープルといった鮮やかでバリエーション豊かなカラーリングを展開。

さらにシークレットデザイン1種の全6種が展開されます。

カラーバリエーションが豊富で、家族や友人とお揃いにしたり、用途に合わせて使い分けたりすることができるのも嬉しいポイント。

巾着の素材には肌触りの良い綿100パーセントを使用しており、安心の日本製です。

幅155ミリ、高さ170ミリという小物を入れるのにちょうど良いサイズ感で、カバンの中で散らかりがちなリップクリームやイヤホンなどの小物をすっきりと整理し、出し入れをスムーズにします☆

鮮やかでバリエーション豊かなカラーリングで展開される、小物の整理に便利な綿100%の日本製巾着袋。

スケーターの「モンチッチ」ミステリーボックス 巾着Mは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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