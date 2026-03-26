「出産直後もお綺麗で…」中村江里子、裸で娘を抱く貴重写真に驚きの声 “コントのような”出産秘話を告白
フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。出産当時の貴重な写真とともに、秘話を明かした。
【写真】「美し過ぎます」「出産直後もお綺麗で…」“貴重”裸で娘を抱く出産直後の中村江里子 ※3枚目
中村は「懐かしい写真達」と書き出し、「2004年の長女、2007年の長男、2010年次女出産した時」の写真を公開。「それぞれ、今だから笑えるエピソード満載の出産」と振り返り、思い出をつづっている。
特に、次女出産時については「出産後、別室で検診したりしてパジャマも着せて頂き私の元に戻ってきた次女を、謎に？裸の私が抱いております」とユーモラスに告白。「コントのようなドタバタでジュエリーも付けたままでしたし」と、当時の慌ただしい状況を明かした。
また投稿では、子どもたちが持つ多文化環境についても言及。日仏のルーツを持つ子どもたちとの向き合い方や、異なる文化の中で育つことへの思いもつづっている。
この投稿に、ファンからは「出産直後もお綺麗でビックリ」「美し過ぎます」「いつまでも知性的で美しく、本当に憧れの女性です」「綺麗なお母さんすぎます」「相変わらず今も美しい江里子さん、憧れです」などの声が寄せられていた。
【写真】「美し過ぎます」「出産直後もお綺麗で…」“貴重”裸で娘を抱く出産直後の中村江里子 ※3枚目
中村は「懐かしい写真達」と書き出し、「2004年の長女、2007年の長男、2010年次女出産した時」の写真を公開。「それぞれ、今だから笑えるエピソード満載の出産」と振り返り、思い出をつづっている。
また投稿では、子どもたちが持つ多文化環境についても言及。日仏のルーツを持つ子どもたちとの向き合い方や、異なる文化の中で育つことへの思いもつづっている。
この投稿に、ファンからは「出産直後もお綺麗でビックリ」「美し過ぎます」「いつまでも知性的で美しく、本当に憧れの女性です」「綺麗なお母さんすぎます」「相変わらず今も美しい江里子さん、憧れです」などの声が寄せられていた。