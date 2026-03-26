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JR東日本によりますと、中央線快速電車は、東京・小金井市の東小金井駅で起きた人身事故の影響で、東京駅から高尾駅までの上下線で運転を見合わせています。

運転再開は午後4時40分ごろを見込んでいるということです。