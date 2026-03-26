ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】JR中央線快速電車 全線で運転見合わせ 東京駅 中央線 人身事故 JR東日本 【速報】JR中央線快速電車 全線で運転見合わせ JR中央線快速電車 運転見合わせ 2026年3月26日 15時24分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、中央線快速電車は、東京・小金井市の東小金井駅で起きた人身事故の影響で、東京駅から高尾駅までの上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後4時40分ごろを見込んでいるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 上田, 仏壇, 明大前, 長野, リハビリ, 京王線, 商店街, 老人ホーム, 伊東市