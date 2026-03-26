フランスのブランド「ディオール」が東京・代官山にコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」を２月、開業した。

総面積は約１８００平方メートル。ブランドのエレガントな世界観と、日本の美と匠（たくみ）の技が融合した壮大な空間は、店舗を超えた、文化的な体験ができる場所として話題を呼んでいる。（読売新聞生活部・梶彩夏）

外観は金色の「竹」、「禅」がテーマの庭園

目に飛び込んでくるのは、金色に輝く外観だ。京都の竹林から着想し、リサイクルしたアルミニウム製の「竹」が使われている。パリ本店の外観を再解釈したという。

店舗の周りには、禅をテーマにした庭園が広がる。希少植物を集める「プラントハンター」として知られる西畠清順さんが手がけ、松や梅、ツバキといった多種多様な木々が植えられている。

店舗内に足を踏み入れると、京都の職人が作った大きなちょうちんが客を出迎える。天井には和紙が貼られ、青森の「ねぶた」を思わせる空間だ。

フラワーアーティストの東信さん、切り絵作家の柴田あゆみさんら、１０組以上の日本のアーティストと協業し、店舗の家具や調度品、内装の随所に日本文化がちりばめられている。ブランド創設者のクリスチャン・ディオール氏は、浮世絵や絹織物など日本文化に魅了され、継承したデザイナーらも日本から着想した作品を多く提案してきた。店舗からもブランドと日本の絆を感じられる。

仏の「アールドゥヴィーヴル（暮らしの美学）」を体感できるカフェも併設。ブランドを象徴する格子柄「カナージュ」をモチーフにした洋菓子も楽しめる。

コレクションやアートを堪能したり、買い物や庭の散策を楽しんだり――。特別なひとときが過ごせる場所だ。

あらゆる芸術が交差する夢の空間…ＣＥＯデルフィーヌ・アルノーさん

新店舗の開業にあわせて、「クリスチャン ディオール クチュール」会長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）のデルフィーヌ・アルノーさんが、書面で読売新聞のインタビューに応じた。

――竹林から着想した外観、禅をイメージした庭園など、日本文化を盛り込んだ店を東京に開いた。

「ここは単なる店舗ではない。ライフスタイル、卓越したクラフツマンシップ、そしてあらゆる芸術が交差する夢のような新しい空間だ。貴重でたぐいまれな日本の伝統とディオールが常に大切にしてきた独創性と創造的な大胆さが美しく融合している」

「例えば、店舗全体で使用した和紙は繊維から手作業で美しくすかれた日本の伝統的なものだ。これは縫製技術と同じくらい精密で、細心の注意を要する技術だ。その素材を壁や家具に昇華させ、その美しさを際立たせることで店舗の主要な素材の一つになった」

――店舗のインテリアには廃材、発泡スチロールなどリサイクル素材を使っていると聞いた。

「循環型プロジェクトを継続するため、建設時に新たなアプローチを採用した。例えば代官山の店舗では、リサイクルできるアルミの再生素材を使っている。バンコクの店舗ではエネルギーと水を節約した」

「１月に発表したオートクチュール（高級注文服）コレクションでは、１８世紀のフランスの生地を再利用。それに刺しゅうやパッチワークを施しモダンで他に類を見ないデザインを提案した。オートクチュールの世界でも、既存の素材を組み合わせ再利用できることを示した」

――昨年、世界的に注目を集めるジョナサン・アンダーソンさんがデザイナーに就任。どんなことを期待するか。

「ディオールの唯一無二の伝統と絶えず変化する時代の間で、時代の精神を鋭く捉えている。独創的で大胆、遊び心や喜びに満ちた架け橋を築くことにおいて、彼に並ぶ者はいない。彼は、保存と刷新がなければ職人技の実践と伝承の場であるオートクチュールは絶滅の危機に直面すると捉えている。彼の考え方は創設者のクリスチャン・ディオールのビジョンとも一致している。今後さらなる期待を寄せている」

――バッグや衣服など、高価格の商品が増えている。ブランドに親しんでもらうための方策は。

「アンダーソンの就任はブランドのコレクション、そしてその世界観全体に新たな風と再生をもたらした。喜びと遊び心に満ちた作風は、若い世代にもより親しみやすく、レザー小物やスモールアクセサリーと相性がよい」

「私たちの目標は、モダンさ、遊び心、大胆なオリジナリティを融合させたこの新しい創造性を高く評価する、あらゆる世代の顧客を店にお迎えすること、誰もがディオールの夢の一部を手にできること、それが私たちの願いだ」

日本は素晴らしいインスピレーションを与えてくれる

――１０組を超す日本のアーティストと協業し、店の家具や調度品、内装などに日本の文化がちりばめられている。自身が感じる日本の魅力は。

「日本は人々、芸術、そして創造性全般に対する私の情熱において特別な位置を占めている。伝統、最先端の技術、卓越性を育んでいる。それは職人技を何よりも重視するディオールのようなブランドにとってまさに素晴らしいインスピレーションを与えてくれる」

――ブランドにとって日本市場をどう位置づけるか。

「１９４６年の創設以来、日本、そして日本の顧客との間に文化と創造の両面で深い絆を築いてきた｡５３年には西洋出身のデザイナーとして初めて日本でコレクションを発表。以来、ブランドの忠実な友人であり、熱心なアンバサダーとなった日本の顧客から揺るぎない支持を得てきた」

「昨年は京都市内でショーを行い、大阪・関西万博にも参加するなど常に新しい息吹が吹き込まれている。今年、大阪に新たなディオールの店舗『ハウス オブ ディオール心斎橋』もオープンする」

デルフィーヌ・アルノー氏 １９７５年生まれ。大手コンサルティング会社「マッキンゼー」で２年間コンサルタントとして従事。２０００年にデザイナーのジョン・ガリアーノ氏の会社に参画し、ファッション業界での実務の経験を積む。０１年に「クリスチャン ディオール クチュール」に入社。１３年からはルイ・ヴィトンのエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデントを務めた。２３年２月から現職。父はＬＶＭＨグループ会長兼ＣＥＯのベルナール・アルノー氏。