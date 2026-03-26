「深夜」という言葉には、昼間とはまったく違う時間の匂いがあります。人通りの減った街、コンビニの白い灯り、止まったように感じる時計の針。静まり返った世界の中で、かえって思考や感情だけが冴えていく――そんな特別な時間帯です。音楽においても「深夜」は、孤独や本音、誰にも見せない弱さを描く舞台として、たびたびタイトルに用いられてきました。眠れない夜の不安を包み込む曲もあれば、衝動や解放感をそのまま鳴らす楽曲もあり、その表情は実に多彩です。同じ「深夜」でも、そこに広がる景色はアーティストごとに異なります。今回は、タイトルに「深夜」が入っている楽曲の中から5曲を紹介します。静かな夜にそっと流せば、きっと心の奥の声が少しだけはっきりと聞こえてくるはずです。



●ラッキーオールドサン「深夜テンション」



●フラワーカンパニーズ「深夜高速」



●レトロリロン「深夜６時」



●SHISHAMO「深夜のラジオ」



●ネクライトーキー「深夜とコンビニ」



（written by 山崎健治）

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