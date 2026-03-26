FRUITS ZIPPER、ファンクラブ無料会員スタートに賛否「加入してたファンが可哀想」「情報が少なすぎない？」
FRUITS ZIPPERの公式X（旧Twitter）は3月25日、投稿を更新。ファンクラブに無料会員制度が導入されることを報告しました。
【FRUITS ZIPPER、ファンクラブ無料会員制度に賛否】
コメントでは「おー！！！これは凄い！！」との声が上がる一方、「ファンクラブ有料会員と何が違うんだろー」「有料会員ですが有料のメリットをしっかり出して欲しい」「有料会員と無料会員の違いを表にして提示すべきでしょう。情報が少なすぎない？」「FC会員が無料でもチケット先行やライブ当日までの会員継続が万が一有効だとしたら今まで加入してたファンが可哀想」など、疑問を抱く人が多いようです。
(文:多町野 望)
【FRUITS ZIPPER、ファンクラブ無料会員制度に賛否】
「有料会員と何が違うんだろ」同アカウントは「FRUITS ZIPPER OFFICIAL FANCLUBに【無料会員制度】が導入されます 2026年4月1日スタート！」と発表。「無料会員の方には、会員限定のチケット先行などの最新情報をメールマガジンでお届けします」とのことです。
「有料会員とはもちろん違うので」同グループのメンバー・櫻井優衣さんは、同ポストを引用し「有料会員とはもちろん違うのですでに加入してくれてるみなさんもご安心を」とつづりました。どうやら無料会員はメールで情報を受け取れるだけで、有料会員はその他さまざまな優遇を受けられる、という仕組みのようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)