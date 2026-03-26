ヨネスケこと落語家の桂米助（77）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻との結婚の決め手を語った。

ヨネスケは、66歳だった2015年に長年連れ添った前妻と熟年離婚し、24年7月に20歳下の陽子さんと再婚した。その間の10年は「ずーっと1人暮らしだった」といい、「それからコロナ（禍）になった。コロナで寄席は閉まる、（外出制限で）一歩も外に出られない」と、当時の状況を振り返った。

夜は飲みに出る生活だったヨネスケは「それもできなくなっちゃった」と回想。久しぶりに訪れた新宿2丁目の店で「アナタ、目がおかしいわよ」と言われ、「行ったほうがいいよ、病院に」と勧められ精神科を受診すると、「軽い鬱」と診断された。

そして医師から告げられた言葉を「コレを作りなさい」と明かし、ヨネスケはニヤリ。小指を立てる仕草に、司会の黒柳徹子は「でもそんなに簡単に女の人はいないでしょ」と不思議がった。

しかしヨネスケは「2丁目に女性を連れて行ったりなんかすると、“あの女性はやめたほうがいいよ”」と指摘してくれると解説。妻・陽子さんと結婚前に訪れた時は、「この人と何とかアナタ、一緒になるよう頑張りなさい」と“お墨付き”をもらったという。

ヨネスケは「いろんな人に、一緒に連れて見てもらうと“あ、これはいい”、“やめたほうがいい”って全部やりますので」とサラリ。陽子さんとは「この人と一緒にならなきゃいけないなというか、絶対落とさなきゃいけない」と決意したことを語っていた。