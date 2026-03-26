『ウェス・アンダーソンの配色手帖』発売 ─ ウェス・アンダーソンの配色美学を学べる一冊

ウェス・アンダーソンの「色」を徹底解剖。17作品のカラーパレットを凝縮したビジュアルブック『ウェス・アンダーソンの配色手帖』が、2026年4月に発売される。

奇才ウェス・アンダーソン監督のデビュー作『アンソニーのハッピー・モーテル』（1996）から最新の短編作品まで計17作品をとりあげ、各作品の印象的なシーンから抽出した独自のカラーパレットを通じて色彩が物語や感情表現に果たす役割を鮮やかに読み解く。

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監督特有の緻密な配色の組み合わせとその驚くべき視覚効果を体系的に学べる究極のビジュアルブックであり、ウェス映画への理解を深めたい熱狂的なファンはもちろんのこと、日々の制作における配色のインスピレーションを求めるデザイナーやクリエイターの方々にこそ手に取っていただきたい、創造性を刺激する一冊だ。

著者はハンナ・ストロング、翻訳は石田亜矢子。『ウェス・アンダーソンの配色手帖』は2026年4月発売。A5変 並製 総176頁。2,750円（10%税込）。

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