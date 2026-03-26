日本酒40種が「全品110円」で楽しめる　日本酒原価酒蔵が11周年祭開催

日本酒原価酒蔵は、2026年4月6日(月)〜4月8日(水)の期間、「日本酒原価酒蔵11周年祭」を開催する。※アプリ会員限定キャンペーン

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今回のキャンペーンでは、特定名称酒を中心とした日本酒40種を対象に、原価を下回る価格で提供。「全品110円(税込)」で日本酒が楽しめる。なお、税抜500円以上の日本酒はキャンペーン対象外となる。

同社は、「日本酒原価酒蔵11周年を皆さんとお祝いしたい」「日本酒の美味しさや素晴らしさをより多くの方に伝えていきたい」「皆さまが笑顔になるイベントを開催したい」として、この企画を実施する。

〈キャンペーン概要〉

●開催期間

2026年4月6日(月)〜4月8日(水)

●キャンペーン内容

日本酒40種を全品110円(税込)で提供

※税抜500円以上の日本酒はキャンペーン対象外

●実施店舗

日本酒原価酒蔵 全店

（新宿総本店、新宿東口店、池袋本店、池袋西口店、上野御徒町店、新橋二号店、渋谷本店、川崎店、大宮店、神田店、錦糸町店、神保町店、横浜本店、町田店、谷町4丁目店、大阪梅田本店、大阪本町店、天満店）

・税抜500円以上の日本酒は対象外（日本酒以外のドリンク、仕込み水も対象外）

・1人入館料が別途税込540円

・アプリに配布される「11周年祭クーポン」を来店時に提示した利用者のみ対象

・当日来店時にアプリをダウンロードした利用者も対象

・混雑状況により2時間制となる

・1人料理2品以上の注文が必要

・その他クーポン/サービスとは併用不可

・全店全席完全禁煙

・居眠りや周りの利用者に迷惑な行為があった場合、退店の可能性あり

・過度な飲み残しなどがないように注意

・アプリ会員限定キャンペーン