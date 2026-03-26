【フィグゼロ 煙】 12月 発売予定 価格：35,200円

threezeroは、可動フィギュア「フィグゼロ 煙」を12月に発売する。価格は35,200円。

本商品はマンガ「ドロヘドロ」に登場するファミリーのボス「煙」を1/6スケール可動フィギュア化したもの。

原作者・林田球が当フィギュア用に描き下ろしたデザインの衣装にて立体化され、全身に約35ヶ所の可動ポイントを有するフル可動フィギュアとなっている。眼球は可動式で、目線の変更による高い表現力を有する。

交換式の顔パーツは全2種類あり、マスク装着用の顔と素顔が付属。交換式のマスクは全2種類で、口が閉じたマスクと口が開いたマスクがあり、口が開いたマスクには魔法のケムリのエフェクトパーツを装着することができる。コートとシャツとズボンは布製（布製衣装は脱がせることが出来ない設計となっています）。土汚れの表現を始めとするウェザリング塗装が施されている。

さらに、キノコ入りの瓶3個、キノコ型の水タバコ容器と喫煙パイプ1セット、キノコの杖、首が可動するキクラゲ、キクラゲを収納可能なペットケージ、そして交換式手首パーツ3対（拳1対、開き手1対、キノコの杖保持用の手1対）が付属する。

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