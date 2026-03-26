国内男子ゴルフツアーを主管する日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）は２６日、都内で会見し、日系投資ファンドの日本産業推進機構（ＮＳＳＫ）と契約を結び、新会社「株式会社ジャパン・プロゴルフツアー（Ｊ―Ｔｏｕｒ）」を設立したことを発表した。

３月１７日付で新会社を設立。２０２７年からＪＧＴＯが持つツアーの管理、運営に関する業務・事業を移管する。巨額の資金を投入し、選手の栄養管理や下部ツアーのプレーフィーの無料化など競技力向上のサポート、スポンサーの紹介、各種費用の補助など、若手選手の育成やツアーの活性化を進める。

ＮＳＳＫの津坂純・代表取締役は「ゴルフ産業は１・４兆円の巨大市場。野球、サッカー、バスケットボールなどいろんなスポーツがある中、日本で一番大きいスポーツ産業、経済貢献はゴルフです。競技人口８００万人いる。スポンサーの立場からすれば宝の山です。世界水準のスポーツ競技資産。仕組みを変えることによって価値を変える。構造改革を行えば実現すると信じている」と力説した。

ＮＳＳＫが提供する機能について、〈１〉成長資金の提供、〈２〉デジタル、ＡＩを含む最新のビジネスツール・ノウハウと具体的な手法・仕組み作り、〈３〉持続的な成長と価値向上の仕組み作りを実行するのに必要な専門家とプロ経営者を挙げた。