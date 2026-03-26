オースティン A35と、オーナーのSIMONさん

CAR #37｜Austin A35

■愛車：

オースティン A35（1959年式）

■オーナー：

SIMONさん

■このクルマはいつ購入しましたか？

2025年の3月中頃に購入しました。乗り始めて約1年です。

■このクルマを選んだ理由は何ですか？

見た目がかわいいからです。このフォルムが気に入っています。

■このクルマに乗っていて、苦労したことはありますか？

コンパクトな見た目に反し、ぜんぜん曲がりません……。

■これまでの車歴を教えてください。

・MINI クロスオーバー R60

・スズキ スイフトスポーツ ZC33S

■次に欲しいクルマはありますか？

フォード・コルチナ・ロータス Mk1が欲しいです！

オースティン A35｜Austin A35

ツーリングカーレースやラリーにも参戦した大衆車

オースティン A35は、イギリスの自動車メーカー「オースティン・モーターカンパニー」が1956年から1959年にかけて生産した小型乗用車です。先代のオースティン A30を改良したモデルで、戦後のイギリスにおける大衆車として人気を集めました。

ボディは丸みを帯びたコンパクトな2ドアセダンを中心に、商用向けのバンやピックアップなども用意され、実用性の高さが特徴。エンジンは948ccの直列4気筒を搭載しています。

また、A35はモータースポーツでも活躍し、軽量な車体を生かしてツーリングカーレースやラリーにも参戦しました。クラシックカーとして現在でも愛好家が多く、英国小型車の代表的モデルのひとつとして知られています。

SIMONさんは可愛らしいクルマが好きでA35に一目惚れしたそうですが、初の旧車ということで苦労しつつも、しっかり満喫されているそうです。それでは話を伺ってみましょう！

A35の好きなアングルをお聞きしたところ、サイドがお気に入りとのこと。「21」ナンバーは、サーキットイベントに出場するために塗ったもので、好きな数字をノリで組み合わせたそうですよ

現代車でも旧車でも、走って楽しいクルマが好き！

SIMONさんは、空いている時間にA35で街を流すのがお好きとのことです

──本日はよろしくお願いします。まずはこのクルマを愛車に選んだきっかけを教えてください。

SIMONさん 現在、オースティン A35以外にMINI クロスオーバーとスイフトスポーツを所有しています。このクルマに乗る前には現代のクルマしか乗ってこなかったので、旧車は人生で初めてです。

もともと「かわいいクルマが欲しい」と思ってMINIを中心に探していたんです。ただ、コロナ禍で相場がとても高くて……。そんなとき調べていくうちにオースティンに出会いました。もう見た瞬間にビビビッと来ましたね（笑）。仲間に相談したら偶然、知り合いが持っているという話があり、そこから僕のもとにやってきました。

──3台持ちですか！ 本当にかわいいクルマがお好きなんですね。

SIMONさん いえ……実は、本当に憧れていたのはGT-R R32なんです。子どもの頃に見たテールランプの印象が強烈で、ずっとオーナーになるのが夢でした。でも、いざ買える年齢になったときには、修理代が購入価格より高くなっており、断念しました。

それで現代車に目を向けたんですよね。 その修理代で新車が買えちゃうじゃんって（笑）。それでMINI クロスオーバーを選んだという経緯があります。かわいい系にした理由のひとつは、住んでいるのが都内で、よく通る目黒通りにMINIのディーラーが多かったことです。自然と目に入って、気になっていたんだと思います。

948cc直列4気筒エンジンは元気に動いてくれるそうです！

──おぉ～、そんな経緯でかわいいクルマに乗るようになったんですね。でもスポーティなクルマがお好きだということは伝わってきました。ちなみに初めての旧車ということですが、調子はいかがですか？

SIMONさん 乗り始めて驚いたのは、コンパクトなのにぜんぜん曲がってくれないことですね。また、納車した翌月に「ブリティッシュクラシックマラソン」という旧車ラリーイベントに参加し、愛知県岡崎市から福井県加賀市まで往復700km以上走ったのですが、ちょっと飛ばしすぎて調子を崩してしまいました（笑）。

でもシリンダーヘッドを開けて掃除したところ、むしろパワーアップしたかのように快調になって、今も元気に走ってくれているのでホッとしています。

──1959年式の貴重なクルマですから、メンテナンスには気を付けたいですね。それにしても本当に珍しいですね。オースティンで走っていると声をかけられたりしますか？

SIMONさん よく動画を撮られますね。子どもの保育園のお迎えにもオースティンで行くので、子どもたちの注目の的です（笑）。息子も喜んで乗ってくれていて、クルマ好きとしては嬉しい限りです。このままクルマ好きになってくれたらいいなぁと、淡い期待を抱いています。

──こんな素敵なクルマで英才教育を受けたら確実にクルマ好きに育ちますね！ これからも親子でドライブを楽しんでください。本日はありがとうございました！

オースティン A35は全長3467mmで全幅は1397mmとコンパクト。でもラゲッジスペースはとても広いですね！