MBSラジオは26日、大阪市内の同局で春の改編会見を開き、歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）の新番組「片岡愛之助の愛がいっぱい」（土曜後9・30）を発表した。

愛之助はパーソナリティー初挑戦にして、初の冠ラジオ番組。「ラジオはテスト勉強の傍らで聴いたり、車に乗っているときに聴いたり、僕にとっては身近な存在で、いつかはパーソナリティーを務めてみたいと思ってました」とコメントを寄せ、今回オファーが来た時は「思わず飛び上がるほどうれしかった」と明かした。

番組では「歌舞伎俳優の日常や裏話も『NGなし』でさらけ出していくつもりです」と気合い十分。相手役はお笑い芸人の紺野ぶるま（39）で「関西ならではの距離感で、僕のありのままの声を皆さんに届けて行ければと思います」と意気込んだ。

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同局としては、「ラジオに興味があるというお話があって、本業はお忙しい中、チャンスがあればと。スケジュールで可能性を話す中で実現しました」とオファーの経緯を説明。「パーソナリティーは初めて。奥さんのこととかも話してます」と明かした。