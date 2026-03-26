藤本美貴、“大盛り”のおかず並ぶ食卓ショット披露「愛情たっぷりな夕食」「器含めてとても親近感」 メインは煮込みハンバーグ
タレントの藤本美貴（41）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。手料理並ぶ食卓ショットを披露した。
【写真】「器含めてとても親近感」藤本美貴が公開、煮込みハンバーグがメインの“大盛り”おかずが並ぶ食卓ショット
藤本は「夜ご飯は煮込みハンバーグでした」と報告。投稿された写真には、メインの煮込みハンバーグをはじめ、ポテトサラダなど器にたっぷり盛られたおかずがズラリと並んでおり、家族の胃袋を満たすパワフルな献立を紹介している。
コメント欄には「愛情たっぷりな夕食ですね」「どれも美味しそう」「バランスも彩りも良くて、食欲そそります」「全部食べたい」「絶対食べ過ぎちゃう献立」「器含めてとても親近感」などの声が寄せられている。
【写真】「器含めてとても親近感」藤本美貴が公開、煮込みハンバーグがメインの“大盛り”おかずが並ぶ食卓ショット
藤本は「夜ご飯は煮込みハンバーグでした」と報告。投稿された写真には、メインの煮込みハンバーグをはじめ、ポテトサラダなど器にたっぷり盛られたおかずがズラリと並んでおり、家族の胃袋を満たすパワフルな献立を紹介している。
コメント欄には「愛情たっぷりな夕食ですね」「どれも美味しそう」「バランスも彩りも良くて、食欲そそります」「全部食べたい」「絶対食べ過ぎちゃう献立」「器含めてとても親近感」などの声が寄せられている。