藤本美貴、“大盛り”のおかず並ぶ食卓ショット披露「愛情たっぷりな夕食」「器含めてとても親近感」 メインは煮込みハンバーグ

藤本美貴、“大盛り”のおかず並ぶ食卓ショット披露「愛情たっぷりな夕食」「器含めてとても親近感」 メインは煮込みハンバーグ