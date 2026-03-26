「枯山水」



【動画】これぞ「枯ワン水」…柴犬の頭上に庭園！？“流紋”が美しい

そんな一言が添えられた愛犬の動画が話題です。映っているのは、ソファの上でゴロンと横になった柴犬の「あずき」ちゃん（5歳・女の子）。そこに、飼い主さんが「孫の手」をにゅっと伸ばし、頭をそっとなでると、流れるような4本の線が浮かび上がります。まるで、日本庭園で熊手を使って砂紋を描き、水流や山水を表現する「枯山水（かれさんすい）」のよう。



一方、あずきちゃんは気にする様子もなく、うっとりとした表情で寝そべっています。動画は公開されるやいなや、3.5万件超の“いいね”を獲得。「枯ワン水」「発想が天才」「気持ち良さそう♡」など、感嘆の声が寄せられています。飼い主のXユーザー・林さん（@harahetta___z）にお話を伺いました。



「見て、見て！」 家族に披露した結果…

ーー撮影時の状況を教えてください。



「すぐ隣であずきが寝ていたので、なんとなく手に持っていた孫の手で頭をなでてみたら、きれいに線が描けました」



ーーあずきちゃんの反応は？



「とくに何もありませんでした。ふだんからされるがままなことが多い子なので（笑）」



ーーご家族はこの光景を見ていましたか。



「『枯山水だ！』と思って家族に『見て見て！かっこいい』と見せたのですが、『また変なことして遊んでるな』くらいの反応で、『はいはいかっこいい』と手応えはありませんでした」



ーー投稿が大きな反響を呼びましたね。



「かっこよくできたのに家族の反応は薄かったので、みなさんが分かってくださってうれしいな、優しいなと思いました（笑）」



リプライには、見事な仕上がりに思わず感心する声が寄せられています。



「枯ワン水」

「発想が天才」

「気持ち良さそう♡」

「立派な日本庭園だ」

「わびさびですね〜」

「センス良すぎて笑う」

「永遠に見てられます」

「風情がありますなぁ」

「頭の上に“お庭”出現？ お見事」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）