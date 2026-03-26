放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。

今回は”文武両道に秀でた秀長の重臣の一人”をご紹介！

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【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

藤堂高虎

ーー秀長の重臣の一人。巨漢で知られ、初めは近江の大名・浅井長政に仕えるも、主君を変えて転々とする。

秀長と出会い、武勇だけでなく学問も重要だと教えられ、算術・鉄砲・築城など多くを学ぶ。やがて頭角を現し、豊臣秀吉の中国攻めや賤ヶ岳の戦いなどにも参戦。

前線で戦うだけでなく、兵站(へいたん)を任されるなど、知勇兼備の武将となる。築城名人としても知られる。

＜藤堂高虎役・佳久創さんコメント＞

今回のオーディションでは普段以上に緊張しており、正直覚えていることは少なく、手ごたえなども感じる暇も無くてあっという間に終わってしまった印象でした。

ですので数日後にマネージャーから直々に「大河ドラマ無事決まりました」と言われた時は、思わず「よっしゃー！」とガッツポーズをしました。

続けてマネージャーから「役は藤堂高虎です」と言われた時、「え、あの知る人ぞ知る、あの高虎⁉」と、さらに嬉(うれ)しかったです。

『力強さ』だけではなく『知性』も感じられる高虎を演じられるように挑んでいきたいです。

（以上「若手から選抜！大河ドラマ「豊臣兄弟！」第４弾出演者発表 - NHK（

https://www.nhk.jp/g/pr/blog/nra_hfq8l/）」より）

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なお、先日配信された”扮装写真”をアップした公式エックス（https://x.com/nhk_toyotomi/status/2036640218833703187?s=20）には既に多くのコメントが。

「史実では平均身長150センチ台の時代に190センチ強の長身を持った雄」「余り知られていないですけど、元々は浅井家家臣だったんですよね」「お父さんは郭源治さん！」「建築や都市計画の名人と言われた高虎様を佳久さんがどう演じてくださるか、楽しみですね」「（『鎌倉殿の13人』での）弁慶役や『ノーサイドゲーム』等いろいろなドラマに出演されてますね。義経さまとまた、会えたのでは？」といったコメントがみられていました。

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【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

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Instagram：nhk_toyotomi