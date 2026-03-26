装備充実と新色追加で商品力を高めたヤリスクロスの魅力

2026年3月2日、トヨタはコンパクトSUV「ヤリスクロス」の一部改良モデルを発売しました。新色も追加されていますが、ヤリスクロスはどのようなボディカラーがラインナップされているのでしょうか。

ヤリスクロスは2020年8月に登場したコンパクトSUVです。コンパクトカー向けTNGAプラットフォーム（GA-B）を採用し、軽快な走りと低燃費性能、先進安全技術を両立した都市型SUVとして展開されてきました。

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現行モデルは初代にあたり、取り回しやすいボディサイズと実用性の高い荷室空間を特徴としています。SUVらしい力強さと洗練性を融合した外観デザイン、扱いやすさとユーティリティを重視したパッケージングにより、幅広い需要に対応してきました。

ボディサイズは全長4180-4200mm×全幅1765mm×全高1590mm、ホイールベース2560mmです。

エクステリアは「Robust & Minimalist」の思想に基づき、力強さと洗練性を両立。

フロントは立体的な造形と精悍な表情が与えられ、サイドは水平基調のラインによりSUVらしい安定感を強調しています。リアはスクエア形状のバックドアと張り出したフェンダーにより、実用性と存在感を表現。

インテリアは縦方向の流れを強調したセンターコンソールが特徴です。ディスプレイオーディオを高い位置に配置し、視線移動の少ないレイアウトとすることで運転への集中を支援。上質素材の採用により、快適性にも配慮されています。

荷室はデッキボード下段時で390リットルの容量を確保。分割可倒式リアシートや多彩なデッキアレンジに対応し、日常利用からレジャーまで幅広い用途に対応します。

パワートレインは1.5リッターガソリンエンジン車とハイブリッド車を設定。燃費はZグレードのハイブリッド車（2WD）がWLTCモードで27.8km／L、ガソリン車（2WD）が17.9km／Lとなっています。

駆動方式は2WDに加え、ガソリン車とハイブリッド車の双方に4WDを設定。ハイブリッド車には電気式4WDシステム「E-Four」が採用されています。

安全装備では予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を標準装備（X“Bパッケージ”除く）。レーダークルーズコントロールやレーントレーシングアシストなどを採用し、安全運転を支援します。

今回の一部改良では、10.5インチディスプレイオーディオPlusをZ、Z“Adventure”、Gグレードに標準装備。さらに4WD車には寒冷地仕様が標準設定されました。

ボディカラーも見直され、新色「アーバンロック」を全グレードに設定。さらにドアミラーとシャークフィンアンテナにブラック加飾が施され、外観の質感向上が図られています。

カラーバリエーションはモノトーン仕様として「プラチナホワイトパールマイカ」「シルバーメタリック」「マッシブグレー」「アーバンロック」「ブラックマイカ」「センシュアルレッドマイカ」「ベージュ」の全7色です。

このうち「プラチナホワイトパールマイカ」と「センシュアルレッドマイカ」はメーカーオプション設定となります。

なお、ツートーンの「ブラックマイカ×ベージュ」「ブラックマイカ×ホワイト」も展開されていましたが、2026年2月25日をもって販売終了しています。

価格（消費税込）はガソリン車が212万6300円から、ハイブリッド車E-FourのZ“Adventure”グレードが335万5000円までです。