300ヤード超のドラコン女子・松浦美侑 いちごスイーツに“どハマり”ショット公開
ドラコンプロとして活躍する松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。オフのひとときを公開した。
【写真】想像以上！ 最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
投稿では、「いちごフェア？？行ってきました」と報告し、「今年はたーくさんいちご食べられて幸せ」とコメント。旬のいちごスイーツを堪能したことを伝えた。また「みなさんの好きなイチゴの種類はなんですか？？」とファンに問いかけながら、「たくさん食べたからたくさん歩いてたくさん水飲もう」と食後のリセットも意識した様子をつづっている。今回タグ付けされたのは、大阪にあるカンテレ扇町スクエアのインタラクティブエリア。同施設では期間限定でいちごスイーツが集結するイベントが開催されており、パフェやチュロスなど多彩ないちごメニューが並ぶいちごの祭典として人気を集めている。公開された写真は、松浦のアップの2枚のショットを組み合わせた一枚。いちごが山盛りにトッピングされたクレープを手に、やわらかく微笑む姿が収められており、イベントならではの華やかなスイーツを満喫している様子が伝わってくる。この投稿には多くの「いいね」が寄せられ、オフのリラックスした一面にも注目が集まっている。松浦は滝川第二高校、東北福祉大学といったゴルフの名門で腕を磨き、現在はドラコンプロとして活動。身長161センチの体格ながら300ヤード超の飛距離を誇り、そのパワフルなショットで注目を集める存在だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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