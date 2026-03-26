真木よう子、16年前の自分へ“辛辣”なメッセージ「ベビーグッズ捨てんな」 SNSでは共感の声
俳優の真木よう子（43）が25日、自身のインスタグラムを更新。16年前の自分へ“辛辣”なメッセージを送った。
【写真】共感の声相次ぐ！16年前の自分へ“辛辣”なメッセージを送る真木よう子
真木は「バンボ欲しいけど秒で使わなくなったの覚えてる だけど首座ってからの入浴どうやってたか完全に記憶ない」と、久々の育児に奮闘するリアルな心境を吐露。投稿写真には「16年前のわたしへ。もう1人産むからベビーグッズ捨てんな」と、過去の自分に対して鋭いツッコミを入れた。
コメント欄には「面白い」「共感しました」「同じ事思ってます」「リサイクルショップ活用してます」「16年は置いてても買い直してると思います」などの声が寄せられている。
真木は、2008年11月に結婚し、翌09年5月に第1子となる女児を出産。15年9月に離婚していた。23年8月、自身のインスタグラムで事実婚を公表。お相手は、16歳年下の俳優・葛飾心（27）で、25年7月に第2子妊娠を発表し、25年12月に第2子出産を報告した。
【写真】共感の声相次ぐ！16年前の自分へ“辛辣”なメッセージを送る真木よう子
真木は「バンボ欲しいけど秒で使わなくなったの覚えてる だけど首座ってからの入浴どうやってたか完全に記憶ない」と、久々の育児に奮闘するリアルな心境を吐露。投稿写真には「16年前のわたしへ。もう1人産むからベビーグッズ捨てんな」と、過去の自分に対して鋭いツッコミを入れた。
真木は、2008年11月に結婚し、翌09年5月に第1子となる女児を出産。15年9月に離婚していた。23年8月、自身のインスタグラムで事実婚を公表。お相手は、16歳年下の俳優・葛飾心（27）で、25年7月に第2子妊娠を発表し、25年12月に第2子出産を報告した。