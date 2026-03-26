MBSラジオは26日、大阪市内の同局で春の改編会見を開き、人気番組「MBSヤングタウン」（日〜土曜後10・00）月曜日の新パーソナリティーにお笑いコンビ「豪快キャプテン」が就任することを発表した。

豪快キャプテンは昨年、上方漫才大賞新人賞を受賞。さらに年末のM―1グランプリで初めて決勝に進み、6位となった。「MBSヤングタウンNEXT」（火〜金曜後9・00）にはここ2年レギュラー出演。24年度は水曜、25年度は金曜を担当しており、今回は“昇格”となる。

人気急上昇の2人に白羽の矢が立ち、べーやん（31）は「歴史あるヤングタウンに仲間入りさせていただきました。とても光栄です。ヤンタン第1回（67年）が始まった10月2日は僕の誕生日。同じ誕生日同士頑張ります」と意気込んだ。

神戸市出身の山下ギャンブルゴリラ（37）は「なんと、あの歴史あるヤングタウンを担当することになりました。めちゃくちゃびっくりしてますし、緊張もしてますが、ゆっくり皆さんに分かりやすくしゃべれるように頑張りますので、温かい目で見守ってください」と決意表明した。